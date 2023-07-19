HABER: DİNÇER KARACALAR

Sam Bobrick’in Tiyatro Keyfi’nin yapımcılığında bu sezon büyük ilgi çeken, Cem Özer, Kemal Başar ve Zeynep Gülmez’i bir araya getiren sürprizlerle dolu çılgın komedisi Türkiye’de ilk kez sergileniyor.

Miles, otuz yıllık karısını yarı yaşında bir kadınla evlenmek için terk etmiştir ve oyunun başında her şeye sahip görünmektedir. Çekici bir eş, iyi bir iş, güzel bir ev, evliliğinde mutlu bir kız… Ancak olaylar pek beklediği gibi gitmez, işler kısa zamanda arapsaçına döner.

Çılgın Zamanlar’ın biletlerine Biletix, Biletinial, Bubilet, Passo ve Mobilet’ten ulaşılıyor.