Ardahan

Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, kurulduğu 2015 yılından bu yana uluslararası taşımacılık açısından Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan önemli ticaret yolları arasında bulunuyor.

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi gören sınır kapısı, özellikle modern binalarda hizmetlerin kısa sürede verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor.

Kasım 2015'te faaliyete geçen gümrük kapısından, bugüne kadar 157 bin 145 tır çıkışı gerçekleşti.

Kapıda uzun tır kuyrukları oluşuyor

Gümrük kapısında yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun tır kuyrukları oluşuyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

Gümrük kapısının uluslararası taşımacılık yapan firmalar tarafından her geçen yıl daha çok tercih edildiğini ve bunun rakamlara yansıdığını anlatan Demirci, şöyle konuştu:

"Kapımız 2015 yılının son aylarında, yani kasım ayında açıldı. Açıldıktan sonra hareketlilik her yıl artarak devam etti. Bu yıl yani 2023'ün 3 ayında bile 2022 yılının ortalamasını geçtik. Dolayısıyla bu kapıdaki amaca uygun ticaretin daha fazla artması için artık lojistik merkezinin açılmasını talep ediyoruz. Aynı hareketlilik Türkgözü Gümrük Kapısı'nda da sürüyor. Çünkü bunda ana amaç, ihracatın sağlanmasıdır, ticareti kolaylaştırmaktır. Çalışmalarımız buna yönelik yapılıyor."

Demirci, 2015 yılının 2 ayında tır çıkış sayısının 439 olduğuna işaret etti.

Gürcistan'a, Orta Asya'ya açılan 3 kapıdan 2'sinin Ardahan'da olduğunu belirten Demirci, "Bu kapıların 2'si bizde, Türkgözü ve Çıldır-Aktaş Gümrük Kapıları. Lojistik merkezinin açılmasıyla buraların daha da cazibesi artacak. Lojistik merkezi, firmaları daha rahatlatacak ve bizim için ekonomik hareketlilik olacak. Örneğin bu yılın ilk üç ayında yaklaşık 21 bin 335 tır çıkışı oldu." diye konuştu.

AA