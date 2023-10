Tiyatro Eğitmeni ,Temel İş Sağlığı Uzmanlığı,Adli Psikoloji Uzmanlığı,Bilgi Teknolojileri,Enerji gibi sektörlerde Sözleşme Yönetimi konusunda Adli Bilirkişilik , İç denetçilik,Risk Uzmanlığı,Yüzücülük ve Dalgıçlık gibi farklı yetkinliklerine dair eğitim ve atölyelerini Türkiye ve yurt dışında sürdüren Ekonomist eğitmen ,dünya gezgini performans sanatçısı ressam bu kez MIM CHI 360 ile YENİ BİR GALERİNİN açılışında NEXT PERA ART GALLERY de İstanbul’un kalbi Beyoğlu Galata’da ünlü ödüllü ressam İbrahim Coşkun’un kişisel sergisinde sahne alacak .

Resim, fotoğrafcilik, seramik ve heykel gibi farklı sanat dallarından sergiler sunacak olan NEXT PERA ART GALLERY Galata Beyoğlu'nda, Ben Anadolu "adlı eseriyle Sedat Simavi Resim Ödülünü alan Berlin, İstanbul ve Bodrum'da serbest sanatçı olarak çalışmakta olan Türkiye'de ve yurtdışında birçok sergide yer alan İbrahim Coşkun un kişisel sergisi ile yapılacak .Serginin açılış kokteyli performans dansı ise ülkemizi gerek resim teatral dans performansı ve akademik sunumlarla 5 kıtada ülkemizi temsil eden 107 farklı ülkeyi ziyaret etmiş ve etkinlikler yapmış Gezgin Ressam ve performans sanatçısı H.Çiğdem Yorgancıoğlu’nun MIM CHI 360 özgün etnik Doğaçlama füzyon dansı ile gerçekleşecek . Siz kıymetli Sanatseverleri bekliyoruz

Sergi açılış kokteyli dans performanslari ülkemizi yurtdışında akademik sunumları ve sanatsal çalışmaları ile temsil eden dünya gezgini ekonomist eğitmen performans sanatçısı Tango Terapi Platformu ve Mim Chi 360 Drama Dans Tiyatrosu platform kurucusu çok yönlü sanatçı Cigdem Yorgancioglu tarafindan ,MIM CHI 360 Drama Dance Theater otantik doğaçlama ve kabile dansı koreografisi danslari olarak gerçekleşecektir. Gectigimiz haftalarda tarihi Kethuda hamaminda ve Adalar Kültür derneğinde farklı resim sergisi açılış kokteyllerinde sergiledigi Mim Chi 360 danslarini ;sanatci yurtdışında ülkemizi temsilen gittigi ülkelerde de sergilemis olup 2018 deki Guangzhou daki dansi Çin Halk Cumhuriyetinde naklen TV lerde gösterilmiştir.

MIM CHI 360

Dünya gezgini sanatçı Dünya gezileri sırasında etkileşimde olduğu 5 kıtada yerli halklar kabileler ve farklı dans organizasyonları ile yaptığı çalışma ve araştırmaların bir bileşkesi olarak ortaya çıkan Cigdem Yorgancioglu MIM CHI 360 farklı dans disiplinlerinden serbestçe beslenirken yaratıcı düşüncenin önünü açarak toplumda ötekileştirmenin ve kutuplaştırıcı dil kalıplarının karşısına barışçı savaşçının dilini teatral drama dans formları üzerinden sahneye taşımaktadır.

(challenge) –Meydan okuma -Geçiş (Transition) Değişkenlik (Volatility), Akış;(Flow), Belirsizlik (Uncertainty), Complexity (Karmaşıklık) Elastikiyet (Re silience )–Muğlaklık (Ambiguity), Conflict Resolution (Çatışma Çözümü gibi pek çok temayı işleyen sanatçı sergiye özel paradigma ve enigma geçişlerini de dansında performansında sunacaktır . Gerek resimlerinde gerekse edebi eserlerinde olulipo , anagramlar benzeri farklı yaratıcı açmazlarına vurgu yapacağı bir dansta Cigdem Yorgancioglu kriptografik dönüşüm sonrası “eikositriophobia” ,dan kaçış ve “next”ile dansı bitirecektir.

Çiğdem Yorgancıoğlu Dans ve Teatral Dans Kariyerinden Bazı Örnekler

Bale –Şişli Terakki Lisesi İlkokul – Short Term Activities –Kısa dönem okul faaliyetleri

Folklor Şişli Terakki Lisesi - İlkokul-Short Term Activities Kısa dönem okul faaliyetleri

Okul Korosu ve solo performans ve tiyatro rolü Şişli Terakki Lisesi – İlkokul Mezuniyet tören gösterisi

Modern Dance Bosphorus University Boğaziçi Üniversitesi –Teacher/Öğretmeni :Z. Günsur

1985 -Bogazici Universitesi Theater Club-BÜO Boğaziçi Oyuncuları .Tiyatro ilk başlangıç

1994 United Kingdom Porto Bello -Solo & Contact Improvisation Dance

1998 Budapest Vaci Utca MIM CHI 360 Street Dances –Kurt Cobain Breezes

Czech Republic 2005 Mim Chi Street Dance Football Style –Kafka Metamorfoz Dance-“Krizalit Kristalin”

1997 New York Central Park Sirtaki Style Mim Chi Dansı Coloured Pants

Maori Tribes 2003 New Zealand Rotorua –MIM CHI Haka Dance Mım chi fusion –“haka shaka”

Masai Mara Tribes-Kikuyu Tribes Dance 2008 ;Kenya (Last Session :Hakuna Matata Mım Chı 360 MIM CHI 360 Kabile Dansları

2000 Holland Dam Square MIM CHI 360 Street Dance

2002 Madrid Plaza Mayor –Silence

2003 Sri Mariamman Tapınağı bahçesi Singapur (Kolywood Kısa Film Cekimi dans performans koreografisi

2004 Athens Sirtaki MIM CHI style fusion –Greek Mythology PROMETHEUS BAKUS AND FIRE

2005 August ,Opera Style Mim Chi drama dance theatre Wien Austria-“War and Peace Dance “

2005 Antakya –Zaman Güneşi - Teatral Poetika sponsored Akşam Gazetesi SkyTurkTV

2005-2006 Cezayir Restoran-Cafe 8 Fransız Sokağı –MIM CHI 360 Teatral

2007 September Newyork Les Paul Concert –After Party Mim Chi 360 Physical Shape Style to Olivia Newton John (meeting with Les Paul and Olivia Newton John)

2009 India Bombay _Indian Katak Dance Style MIM CHI 360

2008 –Bahamas Caribbean Salsabely Style Mermaid Dance-Junkanoo Practises with MIM CHI 360-“Dialogue and Conflict”

2008 Art Theatre Dance Performance leader for activities for kids in TEKMAN ERZURUM by TURKCELL

Dubai January 2006 Uae Mım Chı 360 Indian Dance Style

Qatar October 2009 Doha After Performance Indian Style Mım Chı – Turkish Belly Fusion –broadcasted on Al Jazeera TV , Hindi Jai Channel ,Qatar Tribunes

İznik Folklor Festivali Juri Üyesi - 2. İznik Uluslararası Folklor Festivali

2018 April, Tokyo Japan MIM CHI 360 Sakura Dance –Kendo style –Kabuki Style

2018 December, China Guangzhou War Dances –broadcasted live on TV –Çin Tv'lerinde naklen ve banttan yayınlandı

Tangoda Yemeni Ministry Of Internal Affairs- Tasev –Gaziantep Yemenisi Yaşatma Derneği

Tango Terapi Platformu :Founder –Kurucu 2020

Ci Tango Talks :Originator –Anchorwoman

Tango Event Organizer :Fair Tango Event Curator ICC Lütfi Kırdar Istanbul March 2020 (4 days)/Tango Etkinlik Organizatörü

Lions Club Guest -Tango Social Dance Performance with one of social dance partner 2023

Historical Husrev Kethuda Hamam Mım Chı 360 Victory Dances –Opening Cocktail Dance 2023 Sept.

Büyükada Adalar Kültür Derneği 2023 Sept -MIM CHI 360 Authentic Improvisation Otantik Doğaçlama Solo Contact Enigma Dance

Nile Event Teatral Doğaçlama Kabile Dansları 2023

2023 October/Ekim -Lösev Lösemili Çocuklar Vakfı –Bağdat Caddesi Lions Kulubü Ocober/Ekim 2023MIM CHI 360 Drama Dance Theatre KIDS –COCUK

2023 Next Pera Art Gallery Ödüllü ressam İbrahim Coşkun kişisel sergi Açılış Kokteyli Dansı Galata –İstanbul

Raava Studio MIM CHI 360 Teatral Doğaçlama Kabile Danslarına Giriş