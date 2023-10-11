1930'lu yıllar Türkiye'sinin 'Dans Profesörü' olarak nam salan A.Panosyan'ın öğrencilerinden olan ve Türk dans tarihine döneminin damgasını vuran, Yeşilçam dönemi filmlerinde çok sayıda oyuncuya dans dersleri vermiş olan Ümit İris'in dans partneri, Türk Salon dansının divası, Müzeyyen Senar tarafından kendisine 'Carmen' ismi verilen, manken, sunucu, sinema oyuncusu, salon dansı sanatçısı Seval Uğur Mutlu ile Türkiye'yi dünyada eğitim, akademik sunum, bilişim, kültür ve sanat dalında çeşitli şekillerde temsil eden, 107 ülke gezmiş, dünya gezgini, eğitmen, ekonomist, dans müzik tiyatro,şiir ve resim gibi farklı alan ve disiplinlerde eserler üreten sanatçı ve aynı zamanda Tango Terapi Platformu,Mim Chi Dans Tiyatrosu ve Chi Ci Talks söyleşilerinin mimarı olan Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu (Eftalya)'nun yeni şiir kitaplarına dair söyleşi ve imza günü buluşmalarının bu yıl sezon açılışı 8 Ekim 2023 tarihinde Taberna ls Espanolla ‘da gerçekleşti Bu etkinlikte gitarıyla Türkiye'de pek çok sanatçı ile olduğu gibi Julio Iglesias ile ve Paraguaylı "Los Paraguayos" grubu ile çalışmış, Madrid'in yanısıra İngiltere, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde bulunmuş, aristokrat bir ailenin mensubu olan İspanyol müzisyen sanatçı Rafael Caraballo Sanchez , müzik dinletileri ile eşlik etti. Sanatçilar etkinlik sırasında ezgilerin eşliğinde gerek dans gerekse de maziden günümüze anıların da yer aldığı sohbetleriyle katılımcılarla etkileşimde bulundular.

Sosyal Tango dansında olduğu gibi Çiğdem Yorgancıoğlu Tango Terapi Platformu İstanbul Kongre Merkezi Etkinliği ve Ci Tango Talks etkinliklerinde ve yine birlikte kitap imza gününde bir araya gelmiş olan İki sanatçı Çiğdem Yorgancıoğlu ve Seval Uğur Mutlu etkinliğin sonunda kitaplarını imzaladı.

Cigdem Yorgancioglu Chi Ci Talks’ı kaçıranlar programdan kesitleri ve programları youtube sosyal medya platformundan,Çiğdem Yorgancioglu ve Taberna Española’nın sosyal medya hesaplarından izleyebilecekler.

https://www.youtube.com/watch? v=hpuVuXFoGuY

https://www.youtube.com/ shorts/S6dAD12jROc