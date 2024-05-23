“Okuyan Türkiye İçin Herkese Her Yerde Kitap” sloganı ile çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Herkese Kitap Vakfı bugün bir kez daha çocukların yüreğine dokundu.Vakfın başlattığı “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Tüm Çocuklar Okusun!” projesi için “Kızılcık Şerbeti” oyuncuları dünya masallarından en beğendikleri masallarını seçtiler. Oyuncuların seçtiği bu dünya masallarıyla antoloji niteliğindeki “Ünlülerle En Meşhur Masallar” kitabı ortaya çıktı. Bu kitabı satın alarak köy okullarındaki çocukların eğitimine katkıda bulunmak mümkün. Etkinlik 22 Mayıs Çarşamba günü Nişantaşı The Stay Boulevard otelinde “Kızılcık Şerbeti” oyuncularının katılımıyla, basına ve davetlilere özel bir lansman gerçekleşti. Oyuncularının en sevdiği dünya masallarından oluşan bu derleme hem çocukların kalbinde, hem hayallerinde, hem de kütüphanelerinde yerini alacak .

Gerek TV kanallarında gerekse eğitim kurumlarında ve en son da Kompoze Gelişim Atölyelerinde Chi Ci Talks söyleşi yapan Çiğdem Yorgancıoğlu ve Vakfın kurucusu Bülent Şenver bir kez daha bir araya geldiler. Çiğdem Yorgancıoğlu ve Bülent Şenver dostane temasları 1985 'te Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan bir geçmişi bulunmakta. O zamanlar Yorgancioğlu okulda öğrenci iken Şenver'de dersler vermekte idi. Sonrasında bilişim konularını da içine alan meslek yaşamlarında da finansmanda da yolları kesişti. Pandemi sonrası ise eğitsel ve kültürel proje kapsamında,pek çok söyleşi gerçekleştirdiler.

Antoloji niteliğindeki bu masal kitabının satışından elde edilecek gelirle köy okullarındaki çocuklara kitap göndermeyi amaçlayan vakıf ile ilgili kuruluşundan günümüze hikayesini dinlemek isteyenler de Chi Ci Talks Youtube ve ilgili TV programlarını izleyebilirler.

Çiğdem Yorgancıoğlu: Masal Kitabı Projesine Oulipo Teknik Slogan " Masal Kitabı Alsam"

Ekonomist ve aynı zamanda MIM CHI 360 çocuklarla drama dans ve yaratıcılık aktiviteleri, eğitmeni ,dünya gezgini yazar Çiğdem Yorgancıoğlu şunları söyledi. Masal anlatıcılığı ve Masal tiyatrosunu dünyanın pek çok ülkesinde uyguladık, bir çok sosyal sorumluluk projesi ve son derece olumlu sonuçlar aldık sanırım bu masal kitabı için de uygulanabilir. Hatta oulipo tekniği atölyelerinde yaratıcı yazarlık düşünceleri çalışmam projeye dair çoktan yumurtladı. oulipo tekniği ile sloganı söylüyorum. "masal kitabı alsam"

Vakfın projesi çok yaratıcı bir fikir. Bu proje yani kolektif hayal gücümüzü, verdiği ilhamlarla renklendiren, besleyen masal geleneğinin yaşatılırken elde edilen gelirle yine çocuklara hizmet edecek. Çocuğun üstün yararını gözeten bir proje. Bu harika ve etkili bir fikir. Muhteşem bir sosyal sorumluluk girişimi. Masallar ile dünyanın hem içindesindir hem de dışında. Masallar hem bir yanı ile realist hem de fantastik. Masallar bence kuantumun bir diğer adı. Alice Harikalar Diyarı'nı düşünsenize Matrix filmi bile oradan çıktı. Büyülü ,sihirli bir gerçek dışılık ile beraber masalların kültürel aktarım anlamında yeri bambaşka. Kültürü gelecek kuşaklara aktarmanın en renkli hali. Öğretici özellikleri de yine hatırlanmaya değer bir yanı .Gönülden destekliyorum bu projeyi. Kitap yurtdışından da temin edilebilir vaziyette. Şu sloganın güzelliğine bakın "Çocuklarımızın eğitimine ışık tutacak, onlara küçük yaşta okuma alışkanlığı kazandıracağız." Kitabın D&R da da yüzde 40 indirimi varmış.Çocukların hayatına dokunmak için destek olmak isteyenler tüm ayrıntılara Herkese Kitap Vakfı ile temasa geçerek bilgi edinebilirler. Dizi oyuncuları ile anılarında yer aldığı bu fotoğraflar çekilirken Yorgancıoğlu ilk kez diziyi de bu sayede izlediğini söyledi.