Dünyanın 5 kıtasında ve Türkiye’de 18 kişisel sergisini teatral sunum ve danslarla sunan ve ülkemizi temsil eden ,Tiyatro Eğitmeni, Temel İş Sağlığı Uzmanlığı, Adli Psikoloji Uzmanlığı, Bilgi Teknolojileri, Enerji gibi sektörlerde Sözleşme Yönetimi konusunda Adli Bilirkişilik, İç denetçilik, Risk Uzmanlığı, Yönetim Danışmanlığı,Sanatsal Aktivite küratörlüğü Yüzücülük ve Dalgıçlık gibi farklı yetkinliklerine dair eğitim ve atölyelerini Türkiye ve yurt dışında sürdüren ekonomist eğitmen, dünya gezgini,eğitmen performans sanatçısı Çiğdem Yorgancıoğlu bu kez MIM CHI 360 ile NEXT PERA ART GALLERY’de çalışmalarını daha ziyade Berlin Bodrum hattı ağırlıklı sürdüren ressam İbrahim Coşkun’un kişisel sergisinde otantik doğaçlama dans gösterisi ile sahne aldı.

İbrahim Coşkun kişisel resim Sergisi ve H.Çiğdem Yorgancıoğlu MIM CHI360 otantik doğaçlama dans tiyatrosu performansıyla sanat dünyasına kapılarını İstanbul'un cazibe merkezlerinden Pera Galata bölgesinde Fransız Saint Benoit Lisesi’nin arka kapısının karşısında açan Next Pera Art Gallery’nin ını açılış töreninde, Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, usta ressamlar Serhat Gökçaylar ve Serdar Okan gibi ünlü isimler Sanat dünyasının ressam ve edebiyat sanatçısı gibi farklı disiplinlerden sanatçıların yanısıra ,farklı ülke ve coğrafyalardaki elçilik ve diplomatik misyonları sonrası Yeni Zelanda Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi (2005-2008) olarak tanıdığımız emekli büyükelçi, Mustafa Uğur Ergun’da bulunmaktaydı.Büyükelçi ile sohbetleri sırasında 107 ülkeyi gezen Çiğdem Yorgancıoğlu,MIM CHI dans performansında 2003 senesinde Yeni Zelanda ya yaptığı ziyaret sırasında tanıştığı Maori halkının kabile danslarının etkisinin de olduğunu iletti.

Resim, fotoğrafçılık, seramik ve heykel gibi farklı sanat dallarından sergiler sunacak olan NEXT PERA ART GALLERY’ deki , Ben Anadolu “adlı eseriyle Sedat Simavi Resim Ödülünü alan, yurt içi ve yurt dışı çok sayıda karma sergide de yer almış.40’ın üzerinde kişisel sergi açmış olan İbrahim Coşkun‘un kişisel sergisi 18 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilir.