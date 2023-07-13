Ankara

Özcan, çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından litre başına 11,5 lira olarak belirlendiğini anımsattı.

Son dönemlerde girdi maliyetlerinde yaşanan artışa dikkati çeken Özcan, söz konusu artışların üretimin sürdürülebilirliğini zora soktuğunu dile getirdi.

Özcan, maliyetlerdeki artışların USK tarafından da değerlendirildiğine işaret ederek, "Çiğ süt referans satış fiyatının 8,5 liradan 11,5 liraya yükseltilmesi üreticiyi bir nebze rahatlattı. Bu fiyatın süt sanayisi ve marketler tarafından da kabul göreceğini düşünüyorum. Yem gibi girdi maliyetleri unsurlarında hızlı bir fiyat artışı olmazsa üretici bu fiyatlarla üretim yapabilir." dedi.

Girdi maliyetlerindeki artışın sürekli olarak göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Özcan, şunları kaydetti:

"Mazot, yem, elektrik ve işçilik gibi girdi maliyetleri süt üreticilerinin maliyetlerini haliyle çok etkiliyor. Fiyat belirlenirken girdi maliyetlerindeki artış dikkate alınırsa sektörün devamlılığı için olumlu olur. Fiyat belirlendi. Yarın girdi maliyetlerimiz artarsa fiyat artışı çok anlam ifade etmiyor. Bazı zamanlarda girdi fiyatları hızlı artış gösterebiliyor. Bu durumlarda da hızlı davranılıp bunun tavsiye fiyatına yansıtılması gerekir."

"Marketlerde süt fiyatlarında bir değişim beklemiyoruz"

Özcan, çiğ üretimine litre başına 50 kuruş destek verildiğini dile getirerek, "Çiğ süt üretim desteği sektörümüz için çok faydalı. Tavsiye fiyatı artınca çiğ süt desteğinin de artmasını talep ediyoruz. Desteğin litre başına 1 lira olması üreticilerimize katkı sağlar." diye konuştu.

Marketlerde süt fiyatlarında bir değişim beklemediklerini belirten Özcan, raf fiyatlarının bu fiyatlar düşünülerek daha önceden güncellendiğini anlattı.

Türkiye'de çiğ süt üretiminin durumuna da değinen Özcan, rakamlarda sezona bağlı olarak artış görüldüğünü ancak üretilen çiğ süt ile piyasa sürülen süt ve süt ürünlerine bakıldığında tutarsızlık olduğunu söyledi.

Özcan, süt üretim miktarı hesaplanırken daha özenli olunması gerektiğini de sözlerine ekledi.7

AA