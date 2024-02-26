Belçika'daki çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla yüzlerce çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi binası yakınında toplandı.

Çiftçiler, 300 kadar traktörle şehrin ana yollarında ve AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yapacağı bina çevresinde trafiği kilitledi.

AB kurumları önünden geçen ana yol Rue de la Loi'yi kapatan çiftçiler, polis barikatı ile karşılaştı. Barikat önüne bir kamyon dolusu eski lastik ve saman balyası döken çiftçiler, bunları ateşe verdi.

Çevreye torpil fırlatan ve çeşitli sloganlar atan çiftçilerin tutuşturduğu lastik ve saman balyalarına Belçika polisi TOMA'lar ile müdahale etti.

Çiftçiler, Ukrayna başta olmak üzere çeşitli bölgelerden ucuz tarım ve gıda ürünü ithal edilmemesini, AB'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini, AB tarım politikalarının değiştirilmesini, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında getirilen katı çevre hedeflerinin yumuşatılmasını istiyor.

Talepler arasında bürokratik işlemlerin azaltılması, daha fazla sübvansiyon ve mazot desteği verilmesi, artan maliyetler karşısında çiftçilerin ürünlerine daha yüksek fiyat ödenmesi de yer alıyor.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.