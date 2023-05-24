İSTANBUL AA- Bu yıl 25 çağdaş sanat galerisi, 4 sanat inisiyatif ve 2 sanat kurumunun yer alacağı fuarın basın toplantısı The Marmara'da gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli, baharı CI Bloom ile karşılamanın heyecanını taşıdıklarını ifade ederek, "Son yaşanan felaketlerin etkilerine karşı sanatın devamının önemine her zaman inandık ve bu amaçla sanat dünyasının tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde çalışmaktayız. Bu yıla özel Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'na, yuvamıza döndük. 2022 ve 2023'te Türkiye'nin çağdaş sanat sahnesine katkıda bulunan yeni galerileri, farklı Anadolu şehirlerinde ortaya çıkan genç galerileri ve inisiyatifleri ağırlayacağız." dedi.

Güreli, uzun yıllardır Türk galerilerini yurt dışındaki fuarlara katılım ve yurt dışına şube açmaları konusunda desteklediklerini belirterek, "(Türk galerilerin) Türkiye'de ihracata destek amaçlı verilen uygulamaların içine girmesi için çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Ancak bu neticeyi alma esnasında CI Bloom'u aynı amaçla dünyadan Türk çağdaş sanatını görüp, anlayıp, keşfetmeleri için bir platform olarak kurduk. Yurt dışından koleksiyonerleri, küratörleri ve önde gelen yurt dışı basınını davet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Türkiye'deki çağdaş sanatın canlı ve yenilikçi dünyasını öne çıkarmaya ve uluslararası bir buluşma noktası olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Ali Güreli, Contemporary Istanbul'un 18. edisyonunda yer alacak yeni fotoğraf Bölümü CI Photo'nun tanıtımının da Borusan Contemporary ile iş birliğinde CI Bloom'da gerçekleştirileceğini dile getirdi.

CI Bloom, bu yıl yeni 4 genç katılımcı galeri ve 4 yeni sanat inisiyatifinin temsil ettiği sanatçıları bir araya getirerek sektördeki çeşitliliği ve dinamiği arttıracak.

Bu yıl CI Bloom'a katılan galeriler Ambidexter, Anna Laudel, Art On İstanbul, Bozlu Art Project, C.A.M. Gallery, den art, Dirimart, Galeri 77, Galeri Bosfor, Galeri/Miz, Kairos, Krank Art Gallery, Martch Art Project, One Arc Gallery, Öktem Aykut, Pg Art Gallery, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Simbart Projects, Soda, Taksim Sanat, x-ist, Zilberman'dan oluşuyor.

CI Bloom'un ikinci edisyonu, 31 Mayıs'ta ön izleme, 1-4 Haziran'da ise genel ziyaretçiye açık olarak Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.