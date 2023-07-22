CHP'li partililier Aydın Efeler İlçe Başkanlığında birbirine girdi. CHP Efeler ilçe Başkanı Polat Bora Mersin ile CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Altan Kemerci'nin başkanlık için uğraştığı delege seçimlerinde sandalyeler havada uçuşurken arbedeye polisler müdahale etti.

Altan Kemerci adaylıktan çekildiği belirtti ve partisinin seçim uygulamalarına tepki göstererek "Kimsenin burnu kanamaması için ben adaylıktan çekiliyorum" dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN