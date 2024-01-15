Yardımcı, yazılı açıklamasında, İstanbul'un tarih kokan eşsiz kültür hazinelerinden biri Ayasofya'nın, bugün tarihsel zenginliğine yapılan "haksız" müdahalelerle gündeme geldiğini belirtti.

UNESCO'nun yönergelerine ters düşecek ve evrensel değerleri yok sayacak şekilde Ayasofya'nın kapısına kepenk takıldığını, bunun sadece bir yapıya değil Türkiye'nin geçmişine, kültürüne ve itibarına da ihanet olduğunu savunan Yardımcı, şunları kaydetti:

"UNESCO'nun önerdiği 'ziyaretçi yönetim planı' adı altında uygulanan turistlere ücretli girişin, endüstriyel kepenklerle kapatılması, Ayasofya'nın evrensel değerlerine yapılan bir saldırıdır. Bu anlayış, Ayasofya'yı sadece yerli halkın değil, tüm dünya insanlarının ortak mirası olmaktan çıkarmaktadır. Evrensel kültür simgelerinden biri olan Ayasofya'nın, finansal çıkarlar uğruna tahrip edilmesi, Türkiye'nin kültürel zenginliğine vurulan bir darbedir.

CHP olarak, Ayasofya'nın tarihine ve kültürüne yapılan bu haksız müdahaleyi kınıyor, Türkiye'nin tarihini ve kültürünü koruma sorumluluğunu hatırlatıyoruz. Tarihi ve kültürel miraslarımızın gelecek nesillere aktarılmasında duyarlı bir politika izlenmesini ve Ayasofya'nın özgün kimliğine uygun bir şekilde korunmasını talep ediyoruz."