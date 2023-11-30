Halıcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, eğitim ve gençlik konusunun Türkiye'nin en temel meselesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin gelecekte nasıl olacağı ve dünyada alacağı rolün tamamen bu iki hususla ilgili olduğunu belirten Halıcı, eğitim sisteminin sürekli değişmesi ile öğrencilerin bir açmaza itildiğini, özellikle kız çocuklarının devlet okullarından uzaklaştırıldığını ileri sürdü.

Eğitim müfredatında yapılan bilim dışı müdahalelerle felsefe ve bilim derslerinin azaltıldığını savunan Halıcı, "Bugün dünyanın her yerinde bilimsel bir gerçeklik olarak kabul edilen ve okutulan evrim teorisi biyoloji ders kitaplarından maalesef çıkarılmıştır." dedi.

Eğitimde laikliğin, olmazsa olmaz kabul edilmesi gerektiğini, dünyanın en iyi okullarına bakıldığında hepsinin çağdaş ve laik anlayışı takip ederek bu duruma ulaştığını anlatan Halıcı, Türkiye'nin bu anlayışın uzağında olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin eğitim ve öğrenci başarı sıralamalarında son sıralarda yer aldığını ifade eden Halıcı, şunları kaydetti:

"Her yıl müfredat değişiyor, öğrenciler deneme yanılma tahtasına döndürüldü. Plansızlık ve liyakatsizlik sonucu Cumhuriyet tarihinin en başarısız eğitim dönemini yaşıyoruz. Eğitimde yandaşlık aranır mı? Cumhurbaşkanı seçim öncesinde 'mülakat ucubesine son vereceğiz' derken Milli Eğitim Bakanı 'mülakat yapacağız' diyor. Siz başarılı ve yetkin öğretmenlerimizden neden korkuyorsunuz? Başta matematik, İngilizce, coğrafya, tarih olmak üzere çok hayati branşların öğretmenleri atama bekliyor. Her şeyden tasarruf edilir ama eğitimden asla edilemez. Bu nedenle Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğretmen atamasını yapın."

Halıcı'dan sonra konuşan, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da Uşak Üniversitesinin akademik faaliyetlerini eleştirdi.

Üniversite'de akademisyenlerin liyakate göre atamasının yapılmadığını, bilim üretmesi gereken kurumun bilime ayrılan bütçeyi rektörün makam aracına harcadığını ileri süren Karaoba, "Uşak üniversitesi önemli bir öğretim kurumudur. Üniversite kimsenin babasının çiftliği değildir. 30 yıldır bilim üretmeyen üniversite yönetimi, proje üretmek isteyen akademisyenleri üniversitede tutmuyor." diye konuştu.