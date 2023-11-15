Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının komisyondaki bütçe görüşmeleri sırasında, Bakan Vedat Işıkhan'a "Türkiye'de aşırı yoksulluk içinde yaşayan kişi sayısı kaç?" sorusunu yönelttiğini belirtti.

Işıkhan'ın, "Ülkemizde asgari ücret 11 bin 402 liradır. Bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır." yanıtını verdiğini aktaran Gürer, Bakan Işıkhan'ın açlık sınırı ve yoksulluk sınırının ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. Gürer, "Bugün asgari ücretle Ankara'da, İstanbul'da ev kirası vermek olası değil. Elektrik, su, ulaşım gibi farklı giderleri dikkate aldığınızda ülkenin önemli bir bölümü aşırı yoksulluk içinde." dedi.

Işıkhan'ın verdiği bir başka yanıtta işletmelerde çalıştırılan stajyer çocukların işçi olarak gösterildiğini ve TÜİK'in açıkladığı verilere dahil edildiğinin görüldüğünü söyleyen Gürer, "Stajyer öğrencileri, işletmelerde çalıştırılan çocuklarımızı TÜİK'in açıkladığı rakamların içerisinde işçi olarak gösteriyorlar. Ama onların yaşlılık sigortası başlamadığı için tanım olarak öğrenci sayıyorlar. Hak verirken öğrenci, işçi sayısı açıklanırken işçi. Bu ne yaman çelişki. Bu çocukların hakkını verin." diye konuştu.