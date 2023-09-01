TBMM (AA) - Çan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugünün, 1 Eylül Dünya Barış Günü olduğunu anımsatarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözünden hareketle huzur ve barış içerisinde yaşanacak bir Türkiye'yi inşa etmek ve dünyaya da bu ilkeyi benimsetmek için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Bugünün aynı zamanda 2023-2024 adli yıl başlangıcı olduğunu hatırlatan Çan, hukuksuzlukların sona ereceği bir adli yıl olması temennisinde bulundu.

CHP'li Çan, dün gece itibarıyla denizlerde av sezonunun açıldığına da işaret ederek, "Balıkçılık sektöründe olağanüstü bir maliyet artışı söz konusu. Balığı ucuza yemek bu sene imkansız olacak." diye konuştu.

Balıkçılar nasıl dertli ve endişeliyse fındık üreticisinin de dertli ve endişeli olduğunu ifade eden Çan, "Fındık piyasasında oluşan fiyat regülasyonu 74-75 lira. Üretici de esnaf da dertli ama fındık piyasasının yüzde 70'ini ele geçiren firmanın yüzü gülüyor. Fındıkta devletin destek fiyatı maliyetin gerisinde. Fındıkçı tam anlamıyla kumpasa geldi, kandırıldı." dedi.

Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediyesinin, itfaiye binası ve arazisini ihaleyle satışa çıkaracağını öne sürerek, "Mahkeme bu araziyle ilgili iki kez yürütmeyi durdurma kararı verdi. Semt sakinleri ve Samsun halkı büyük bir mağduriyet yaşayacak, kent içindeki ulaşım da yeni bir kaos ile karşı karşıya kalacak." ifadelerini kullandı.