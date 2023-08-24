TBMM (AA) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

Akay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle bu hesapların maliyetinin bankaların sırtına yüklenmeye çalışıldığını savunan Akay, "KKM hesapları için 'Devletin kasasından bir kuruş çıkmayacak.' denilmişti ama bugüne kadar ödediğimiz tutar 717 milyar lira. Bu, sadece bankaların ve halkın sorunu mu? Zaten bankaların tahsili geçmiş alacaklara ilişkin sorunu var ve halka yeterince kredi kullandıramıyorlar." diye konuştu.

CHP'li Akay, Merkez Bankasının KKM hesaplarına ilişkin son düzenlemesinin piyasalar kapandıktan sonra açıklandığını belirterek, "Bu bilgi içerden sızdırıldığı için yurt dışı fonlar hisseleri sattı ve ciddi bir vurgun yaptılar. Yerli ve küçük borsa yatırımcısı ise büyük zarar etti. Piyasalar kapalıyken bu bilgiyi kim sızdırdı? Devletimizi kim zarara uğrattı? Neden hala soruşturma açılmadı? Neden borsada haksız kazanç elde edenler açıklanmıyor?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli aylıklarına ilişkin açıklamasına da değinen Akay, "Ocak ayını beklemeden bir an önce emeklilerimize zam yapın. En düşük emekli aylığını en az asgari ücret seviyesine çıkarın." ifadesini kullandı.

[15:26, 24.08.2023] Ayşegül Bedir Akosman: Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, turne programına AKM'de başladı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Vakfının 15 yıldır ana destekçisi olduğu ve kuruluşunda büyük rol oynadığı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) 2023 turnesine başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, şef Cem Mansur'un yönetimindeki topluluk ilk konserini Atatürk Kültür Merkezi'nde verdi.

Ulvi Cemal Erkin, Sergey Rachmaninoff, Felix Mendelssohn Bartholdy ve Jean Sibelius'un eserlerini yorumlayan orkestrada Başar Can Kıvrak solist olarak yer aldı.

Topluluk 24 Ağustos'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda vereceği konserin ardından 26 Ağustos'ta da Nevşehir Kapadokya'da Paşabağları Ören Yeri'nde Devlet Çoksesli Korosu'nun katılımıyla Türkiye turnesini tamamlayacak.

TUGFO yurt dışı turnesi kapsamında 29 Ağustos'ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali'nde, 31 Ağustos'ta Agrigento Tapınaklar Vadisi'nde, 1 Eylül'de Selinunte'de, 2 Eylül'de yeniden Palermo Classica Festivali'nde ve 3 Eylül'de ise Corleone'da sahneye çıkacak.