ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Merkez'de bir araya geldi.

Genel Merkezde saat 13.00'te başlayan toplantıya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık yapıyor.

MYK toplantısı öncesi ise kurtultay yakvimi açıklanmıştı.Açıklanan kurultay takvimine göre, 3 Temmuz ilçe delege seçimleri, 5 Ağustos’ta ilçe kongreleri, 16 Eylül'de ise il kongreleri başlayacak.

İl kongreleri 15 Ekim'de sona erecek. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından 1 haftalık itiraz süreci olacak. Ardından Parti Meclisi toplanacak ve genel başkanın belirleneceği kurultay süreci açıklanacak.

Daha önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu,"Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı" demişti.

HABER:MERVE ELÇİ