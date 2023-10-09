Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi tamamlandı.

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in aday olduğu kongrede, oyların 342'sini Çelik, 310'unu Canpolat aldı.

Özgür Çelik'in CHP İstanbul İl Başkanlığına seçildiği kongrede, yönetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri ile kurultay delegeleri de belirlendi.

"Örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın"

Sonucun açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Çelik, kendisini destekleyenlere teşekkür etti. Çelik, "Bu bir zafer konuşması değil. Biz zafer konuşmasını İstanbul'u yeniden kazandığımızda, Türkiye'yi kazandığımızda gerçekleştireceğiz." dedi.

Çelik, "Yarın Cumhuriyet Halk Partisini tartışacak olanlara diyorum ki, lütfen lider sultasıyla il başkanı belirleyenleri tartışın. Lider sultasıyla ilçe başkanları belirleyenleri tartışın. Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yaşatmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kongrenin heyecanıyla ifade edilmemesi gereken cümlelerin de söylendiğini kaydeden Çelik, "Acaba örgütte bu karşılıklı bir kırılma yaratabilir mi endişesi olmasın. Biz, ilçe başkanlarımızla, il yönetimimizle, kadın kolumuzla, gençlik kolumuzla, tüm örgütümüzle kucaklaşmayı hazırız." diye konuştu.

AA