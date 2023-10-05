CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, muhalefetteki 6 partinin güçlendirilmiş parlamenter sistemi ele alan bir çalışma yaptığını anımsatarak, bu çalışmada bağımsız yargının, güçlü ve denetleyen parlamentonun, yürütmenin nasıl hesap vereceğinin tarif edildiğini söyledi.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son 12 yılın en önemli sorunlarından birinin yargıda yaşandığını ifade etti.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın tahliye olmasına rağmen ceza da aldığını belirten Başarır, "Yargısız infaz yapıldı. Toplanacak hiçbir delil yokken, tek sanık varken, hiçbir tanık yokken, tek bir video varken neden 101 gündür tutukluydu?" diye sordu.

Anayasa Mahkemesinin tutuklu milletvekili Can Atalay'ın durumunu esastan görüşeceğini dile getiren Başarır, mahkemeye bir an önce karar vermesi çağrısı yaptı. Anayasa Mahkemesinin kararlarını tanımayan bir Yargıtay olduğunu ileri süren Başarır, "Uzatmadan bir karar verin. Bugün yargının sorunları ile ilgili Meclis araştırması istedik. Yargı ülkeyi bir felakete doğru götürüyor." ifadesini kullandı.

Başarır, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptığını hatırlatarak, "Merkez Bankası Başkanı'ndan halkın milletvekillerine net, doğru bilgiler vermesini bekliyordum. Kur korumalı mevduata verilen para soruldu. Hazirandaki rakamı veriyorsun. Merkez Bankası verileri her gün güncelleniyor. İddia 700 milyar. Bunu niye söylemiyorsun? Kur korumalı mevduata 85 milyon ne kadar para verdi, bunu açıklamalıydı. Çık, gerçek verileri söyle. Senin sorumluluğun 85 milyonun parasına." diye konuştu.

Sayıştay'a göre Sosyal Güvenlik Kurumunun bu yılın ocak-temmuz döneminde 29 milyar, geçen yıl 40 milyar, 2002'den bu yana 523 milyar lira açık verdiğini savunan Başarır, "21 yıldır meydanlarda 'SSK'yı batırdılar' diyorsun. SSK'yı kim batırmış?" ifadesini kullandı.

Başarır, bir gazetecinin CHP'nin yeni anayasaya ilişkin tavrının ne olacağını sorması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bu konuda samimiyetsiz bulduğunu söyledi.

Ali Mahir Başarır, "Beyefendi hiçbir zaman bir anayasa yapmadı, 'banayasa' yaptı. Bana derken; kendisine yasa yaptı. 6 partinin çalışmış olduğu bir metin var; güçlendirilmiş parlamenter rejim. Burada bağımsız bir yargı, güçlü, denetleyen bir parlamento tarif edilmiş, yürütmenin nasıl hesap vereceği tarif edilmiş. İşte orada bence bu metne çalıştıktan sonra gelip görüşme yaparsa daha sağlıklı olur. Anayasa değil 'banayasa' yapmak istiyor. O yüzden samimiyetsiz buluyorum." değerlendirmesini yaptı.

AA