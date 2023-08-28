TBMM (AA) - Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşın, sosyal bir devlet tarafından sağlanması gereken beslenme, barınma ve ulaştırma hizmetlerinden yararlanamadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Velhasıl, yıllar geçiyor, ülke değişiyor, dünya değişiyor, köprülerin altından çok sular akıyor hatta eski çamlar bardak oluyor ama CHP'nin faşist kodları asla değişmiyor." dediğini aktaran Başarır, "Sayın Erdoğan aynaya bakmalı." ifadesini kullandı.

CHP'li Başarır, Avrupa ülkelerinde geçmişte diktatörlük yapmış siyasetçilerin fotoğraflarını göstererek, "Sayın Erdoğan sende bu resmi görüyorum." dedi.

Türkiye'nin en önemli sorunlarının başında uyuşturucu bağımlılığı ve toplumsal şiddetin yer aldığını söyleyen Başarır, uyuşturucu bağımlılığının ortaokul düzeyine indiğini öne sürdü. Başarır, "10 yıl hapse mahkum olan, uyuşturucu ticareti yapan Danny Awka hangi akılla, hangi hukukla İsrail istediği için İsrail'e iade ediliyor? İsrail Dışişleri Bakanı teşekkür ediyor. Bizim yargı yetkimiz de uluslararası anlaşmalar da net. Bu kişiyi yargılayacaksın, hükmü vereceksin ve infazını çekecek. Uyuşturucudan ölen, uyuşturucu batağına düşmüş tüm gençlerimiz, ailelerimizin adına seni kınıyorum." diye konuştu.

Merkez Bankasının rakamlarına bakın, yüzde 25'i ona göre teklif edin

CHP Grup Başkanvekili Başarır, memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde teklif edilen oranları eleştirerek, şöyle konuştu:

"Ankara, İstanbul, İzmir'de görev yapmak için yarışan memurlar bugün bizi arıyor, 'Kira veremiyoruz, bizi Anadolu'ya tayin ettirin.' diyor. Siz utanmadan, sıkılmadan Merkez Bankasının bile yüzde 58'in üzerinde gördüğü enflasyonun yüzde 25'i kadar zam vereceğinizi söylüyorsunuz. Hakem heyetinin 11'de 7'si Erdoğan tarafından atanan bürokratlar. Eğer memurların toplu sözleşme ve grev hakkı yoksa bunları konuşmayalım. Burada bir ortaoyunu oynanıyor. Bugün toplanacaklar, ben bir karar beklemiyorum. TÜİK de hakem heyeti de yandaş sendikalar da memurdan çok sarayın ağzına bakıyor. Eğer bir parça utanmanız, sıkılmanız varsa yüzde 100'ün çok üzerindeki enflasyonun, onu bir kenara bırakıyorum Merkez Bankasının rakamlarına bakın, yüzde 25'i ona göre teklif edin."

Başarır, emekli maaşlarına bir an önce zam yapılması gerektiğini savunarak, "Niye ekimi bekliyorsunuz? Emekli bu parayla bir hafta, on gün geçinemiyor. Sayın Erdoğan, CHP'yi eleştirirken Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlıyor, memur ve emekli maaşı söz konusu olduğunda muhalefet lideri gibi davranıyor. Sorumluluk sende. Hemen yarından tezi yok getirin, Meclis hemen toplanabilir. Emeklinin durumunu düzeltin." dedi.

Seçimlere 7 ay var, görüşmeler sürecek

CHP Grup Başkanvekili Başarır, bir gazetecinin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ankara ve İstanbul için İmamoğlu ve Yavaş karşısına aday çıkarır mıyız, o gün geldiğinde bakarız." sözlerine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine, 2019 seçimlerinde ittifak olarak başarılı sonuç aldıklarını söyledi.

Başarır, 11 belediye başkanının bu süre zarfında belediye bütçelerini halka aktardığını ve yüzlerini ağarttığını belirterek, "Gerek Meral Hanım gerek diğer partilerin liderleri bu ülkenin çok önemli sıkıntıları olduğunu söylüyor. İşte 2023'te yaşanan tiyatro sonucu herkes kandırıldı, bari halka hizmet eden belediyelerimizi koruyalım, kazanalım. Bu sebeple herkesin hassasiyet göstereceğini düşünüyoruz. Daha seçimlere 7 ay var, görüşmeler olacak, sürecek. Biz belediye başkanlarımızdan memnunuz, halk memnun, anketler öyle gösteriyor. Anketlerde belediye başkanlarımızın oylarının arttığını görüyoruz. O yüzden bunun kıymetini, demokrasi ve halk adına bilmez zorundayız." diye konuştu.

CHP'li Başarır, Akşener'in, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerinin anımsatılması üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Bu eleştirileri hepimiz saygıyla karşılayacağız. Yanlış olan bir şey varsa doğruyu ortak bir şekilde bulacağız. Ama bunu kavga etmeden yapacağız. Demokratik anlamda bir bölünme olduğu zaman birileri gelip halkın üzerine balyoz gibi çöküyor ve olan işçiye, memura, emekliye, öğrenciye oluyor. Eleştiri ve tartışma kaliteyi artırır ama bunu kavga etmeden birlikte yapacağız. Elimizden geldiği kadar sorumluluk sahibi kişiler, ittifak yaptığımız partilerle ilgili hassas olmaya çalışıyoruz. Genel başkanlara, partinin üst kurullarına bırakıyoruz, bizi bağlayacak yorumlardan uzak duruyoruz."