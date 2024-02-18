Özel, partisinin aday tanıtımı ve seçim bildirgesinin açıklanması için Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen programda, parti kültürü gereği önceki genel başkanlarına büyük bir vefa ve saygıyı gösterdiğini belirterek, "Önceki genel başkanlara vefa göstermek onlardan alınan emaneti, onların partisini, Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapmakla olur. Bunu başaracağız. Bugün huzurunuza en doğru isimlerle çıkmak için çok çalıştık, ince eledik, sık dokuduk." ifadelerini kullandı.

Aday belirleme süreçlerinde 3 bin anket yaptırdıklarını ve Türkiye genelinde 1127 adayı belirlediklerini vurgulayan Özel, şöyle konuştu:

"1127 adayımızdan, 196 tanesi genç adayımız. Bu konuda da çok önemli, çok büyük bir adım attık. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de aday tanıtım toplantısındaydım. Hepsi seçilecek yerden 9 kadın adayı İzmirlilerin önüne çıkardık. Yine 40 yaş altında 14 belediye başkan adayımızla İzmir'in huzurundaydık. İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisinde kadın ve genç aday sayısıyla ilgili talep ve örgütün motivasyonu çok kıymetliydi. Ben 9 kadın adayımızı, 12 genç adayımızı İzmirlilere emanet edip geldim. Şimdi, Atatürk'ün istediği ve onun açtığı yolda ilerleyebilmeleri için adaylarımızı siz değerli örgütümüze emanet ediyorum. "

Bazı partilerde aday belirleme süreçlerinin kapalı kapılar ardında olduğunu dile getiren Özel, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet Halk Partisinde bu dönem daha fazla objektif kriterleri ve farklı yöntemleri benimsedik. Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi, örgütümüzü dinledik. Aday adaylarımızı dinledik. Sokağın sesine kulak verdik. Kanaat önderleriyle görüştük. Parti Meclisi üyelerimizi ve milletvekillerimizi görevlendirdik. Onların detaylı raporlarını aldık. 3 bin araştırma yaptırdık ve sonuçta 339 bin tekil anket sonucuyla adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik. Mevcut belediye başkanlarımız hakkında memnuniyet anketlerinin olumlu olması durumunda adaylığa devam sürecini gerçekleştirdik. Ardından aday değişikliği olan yerlerde bir, iki, üç hatta bazı özel durumlarda beş ankete kadar sahadan veri toplamayı, seçmenin beklentilerini, taleplerini okumayı tercih ettik."

"Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum"

Özel, aday gösterilmemelerinin ardından partiden istifa eden ya da parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunan isimlere de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerde üç, beş, on memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini ve eleştiren açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum. Hiç kötü bir söz söylemeyeceğim. Ama esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, benim gönlümün kahramanları, kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, 'Çok istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım' diyenler, kendisi için giydirdiği aracı aday olan arkadaşına teklif edenler, kampanyanın koordinasyonunu üstlenenler, kampanya için kendisine ayırdığı bütçeyi ilçe başkanına teslim edenler. Yani üç beş kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayan adayımızın arkasında duran, partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var."

"İlk kez yapılan uygulamaları hayata geçiren partiyiz"

Özel, toplumun her kesimine kendilerini borçlu hissettiklerini dile getirerek, bundan dolayı seçimleri kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

CHP'nin Türkiye'ye sosyal belediyecilik ve sosyal demokrasi anlayışını getiren, sosyal devlet anlayışını taşıyan parti olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:

"Bir büyük mirasın sahibiyiz. Türkiye'de yerel yönetimler tarafından ilk kez yapılan pek çok uygulamayı hayata geçiren partiyiz. Kentsel dönüşüm, toplu konut, metro, metrobüs, hafif raylı sistem, biyolojik arıtma ve daha pek çok projeyi hayata geçirenlerin mirasçılarıyız. Biz belediyeciliği İstanbul'da ilk tercihli yol uygulamasını hayata geçiren Aytekin Kotil'den, 1992 yılında ilk doğal gaz projesini yapan Nurettin Sözen'den, halk ekmek fabrikasını kuran Ahmet İsvan'dan, bugün aramızda bulunan bir yerel yönetim efsanesi olan önceki genel başkanımız Murat Karayalçın'ın ilk metro temeli atmasından, metrolardan, tramvaylara, üretim merkezlerinden, öğrenci yurtlarına, kooperatiflerden kreşlere, Türkiye'yi sosyal belediyecilik örnekleriyle tanıştıran Vedat Dalokay'dan Celal Altınay'a, Yüksel Çakmur'dan Ali Dinçer'e, Ahmet Piriştina'dan Anadolu'da bozkırın ortasında bir cennet yaratan Yılmaz Büyükerşen'den öğrendik."

"Hizmette ayrıcalık yapmıyoruz"

Özel, tüm seçmenlerin oyuna talip olduklarını vurgulayarak, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oyunuzu bize verin diyoruz ama bize vermeyeni cezalandırmakla asla tehdit etmiyoruz. Asla ve asla oy vermeyenlere hizmet etmeyip, hizmette bir ayrıcalık yapmıyoruz. Çünkü biz belediyecilik hizmetinin bir kamu hizmeti olduğunun ve bu hizmeti yapmanın Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin vatan borcu olduğunun farkındayız." dedi.

Partilerinin seçim bildirgesinin kalkınma, refah ve dayanışma belediyeciliğini önceleyen üç bölüm ve 15 alt başlıktan oluştuğunu bildiren Özel, doğaya zarar vermemek için seçim bildirgesini kağıda basmayıp, dijital olarak paylaşacaklarını söyledi.

Özel, seçim kampanyalarının sloganın "İşimiz Gücümüz Türkiye" olduğunu duyurarak, bu sloganın yerelde il ve ilçelerin isimleriyle kullanılacağını bildirdi.

"Milletin parasını millet için harcadık"

İktidara yönelik eleştirilerde bulunan Özel, şöyle konuştu:

"Bu iktidar 25 yıl boyunca ülkeyi kötü yönetti. Şehirlerimizin tarihi dokularını tahrip etti. Şehirlerimizi düzensizliğe, karmaşaya, kötü yapılaşmaya teslim etti. Doğal afetlere karşı dirençsiz hale getirdi. Şehirlerimiz; depremlerde yıkılan, sellerde boğulan, yangınlarda korunamayan, güvensiz ortamlara dönüştü. Belediyeler yıllarca toplumun tamamının değil, belli çıkar gruplarının faydalandığı kurumlar haline getirildi. Ankara'nın nasıl parsel parsel satıldığını, İstanbul'a nasıl ihanet edildiğini, şehirlerimize bu kötülükleri yapanların bizzat kendi ağızlarından dinledik. Biz 2019 seçimlerine sosyal demokrat belediyeciliğin mirasıyla şehirlerimizdeki kötü yönetimlere son vermek için girdik. Hep birlikte çok önemli başarı elde ettik. İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i hep birlikte kazandık. Beş yılın sonunda daha net görüyoruz ki bu hepimize iyi geldi, şehirlere iyi geldi, Türkiye'ye iyi geldi. Belediyelerde yaptığımız en önemli hizmet şudur; milletin parasını millet için harcadık. Biz milletin parasını millete yönlendirdik. İsraf etmedik, tasarruf ettik. Doğal afetlerde, yangınlarda, sellerde, depremlerde tüm belediyelerimizin gücüyle vatandaşlarımızın yanında durduk."

"Muhalefete muhalefetin iktidara yaradığının bilincindeyiz"

Özel, 2019 seçimlerinden farklı olarak bu yılki seçimlere herhangi bir partiyle ittifak halinde girmediklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Beş yıl önce Cumhuriyet Halk Partisinin içinde bulunduğu ittifak bugün aynı isimle seçimlere girmiyor. Bu ittifak ortaklarımızın verdiği, bizim de saygı duyduğumuz bir karar. Bizim işimiz, genel siyasette iktidara muhalefet etmek. Muhalefete muhalefetin iktidara yaradığının bilincindeyiz. O yüzden muhalefetle uğraşmayız. Bugün geçmişle beraber olduklarımız ayrı adaylarla ayrı listelerle karşımızda olabilirler. Buna da saygı duyacağız. Ama gücümüzü aldığımız, yetkimizi aldığımız, hizmet yaptıklarımız değişmedi. Aksine o günden bugüne yeni oy kullanacak çok sayıda seçmenimiz var."

Özel, Cumhur İttifakı'na karşı seçmenlerle Türkiye ittifakını kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Geçen seçimin muhafazakar demokratları yine burada kendi değerlerine saygılı belediye başkanlarımızın arkasında. Geçen seferin bizim belediye başkanlarımıza destek veren milliyetçi demokratları onların vatan, millet, bayrak sevgisine beş yıl boyunca şahit oldu. O yüzden buradan sonra hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisinin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın parçasıyız, bileşeniyiz, içindeyiz. Bu ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Partimizin bayrağı var mı var ama Türkiye ittifakının bayrağı ay yıldızlı al bayraktır. Türkiye ittifakının renkleri kırmızıyla beyazdır."

Lütfü Savaş programa katılmadı

CHP Genel Başkanı Özel, salona aralarında belediye başkan adayları, kadın ve gençlik kolları yöneticilerinin de olduğu bir grupla girip, tüm salonu selamladı.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, partinin seçim şarkısı "İşimiz Gücümüz Türkiye" çalındı.

Özel'in konuşmasının ardından, tüm adaylar illerine göre sahneye çıkarak Özel ile fotoğraf çektirdi.

Programa Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş katılmazken, sahneye davet edilen Hatay adaylarının arasında Savaş'ın adı anons edilmedi, ekrana ismi ve fotoğrafı yansıtılmadı.