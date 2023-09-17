Kılıçdaroğlu, Harbiye Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkeleri ileriye götürenlerin orada yaşayan aydınlar olduğunu söyledi.

Aydınlanmaya karşı olanların önce o ülkenin aydınlarını yok etmek istediklerini savunan Kılıçdaroğlu, ülkenin aydınlığa çıkması için beraber ve birlikte mücadele etmeleri gerektiğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, "Dışarıdaymışız gibi görünmekle beraber, aslında hepimiz yarı açık bir cezaevindeyiz. Yazarların rahatlıkla yazamadığı, karikatürlerin bile rahat çizilemediği bir ortamda yarı açık cezaevinde olmakla, kapalı cezaevinde olmak arasında çok büyük bir fark yok." diye konuştu.

Baskılara karşı daha güçlü olacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Umutsuzluğu zihninde taşıyan insanların bir gelecek hayali yoktur. Umutsuzluğu yenmek her aydının ve bu ülkede yaşayan, özgürlük isteyen herkesin temel hedefi olmak zorundadır. Bizler mücadelemizi ve meşalemizi büyüttüğümüz sürece bütün zorlukları hep birlikte yeneceğiz. Feriştahları gelse bize bir geri adım attıramayacaklar. Bu konuda kararlıyız. Gücümüzü de sizden yani halktan alıyoruz."

AAKemal Kılıçdaroğlu,