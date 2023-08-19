Ankara

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nuray Karaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Azime Kocacık ile bir araya geldi.

Görüşmede, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Mehtap Yücel ve Genel Sayman Armağan Akyüz de yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, çalışmaları dolayısıyla teşekkür ettiği KADER'e, "Kadınları örgütleyin, daha çok kadın aday çıksın." çağrısı yaptı.

Partideki kadın yönetici sayısını artırdığını belirten Kılıçdaroğlu, şu görüşleri dile getirdi:

"Ben kadınların her zaman yanındayım. Kadınların aday olmak için teşvik edilmesi gerekiyor. Seçilebilir yerlerden aday gösterilmeleri gerekiyor ki seçildikleri zaman neleri başarabildiklerini göstersinler. Kadın belediye başkanlarımız güzel işlere imza atıyor. Hem başkanlık hem de yönetimlerde yer almaları için kadınları örgütleyin."

"Biz eşitlik istiyoruz"

KADER Başkanı Karaoğlu, yaklaşan yerel seçimlerde kadınları, muhtar, belediye başkanı, il genel meclisi üyesi ve belediye meclisi üyesi olarak daha fazla görmek istediklerini söyledi.

Karaoğlu, kadın adaylara KADER Siyaset Okulu'nda öz güvenlerini de artıran eğitim imkanı sunduklarını, bu şekilde eğitim alan kadınların kampanya süreçlerini daha iyi yönettiğini vurguladı.

CHP Kadın Kolları ile genel seçimlerde kenetlendiklerini, milletvekilliği seçimleri için daha çok kadın aday çıkarılması konusunda etkili çalışma yürüttüklerini belirten Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca hiç kadın milletvekili çıkarmayan 20 il bulunuyordu. Bu iller, Kırklareli, Karabük, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Burdur idi.

Bu illere ilişkin farkındalık çalışması yürüttük. Son seçimlerde CHP'den Giresun'da ve Osmaniye'de kadın milletvekili seçildi. Nevşehir'de de MHP'den bir kadın milletvekili seçildi. Bir zinciri kırdık. Kaldı 17 il. Türkiye için kritik bir öneme sahip olan CHP'nin, bu anlamda öncü rol üstlenmeye devam etmesi gerekiyor. Kadınların siyasette daha aktif rol alması gerekiyor."

Karaoğlu, yerel seçimlerde de kadın adayların seçilebilir yerlerden aday gösterilmesi ve karar mekanizmalarında yer alması gerektiğini belirterek, "Biz eşitlik istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimler halka en yakın olan birimlerdir"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka da öncelikli hedeflerinin eşit bir Türkiye olduğunu belirterek, yerel seçim hazırlıklarını yaptıklarını aktardı.

Nazlıaka, "Yerel yönetimler halka en yakın olan birimlerdir. Giderek halktan uzaklaşan saray iktidarında, CHP'li belediyelere her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Özellikle kadınların ve çocukların daha rahat nefes alabilmesi için CHP belediyelerimizin sayısını ikiye katlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA