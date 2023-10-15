Amasra'da "Madenci Anma Mekanı ve Cumhuriyet Meydanı Düzenlemesi" açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, sadece Amasra ve Bartın'ın değil, 85 milyon vatandaşın kalbinin bugün Amasra'da attığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, maden ocağındaki patlamada ölen işçilerden ikisinin ailesini ziyaret ettiğini belirterek, acıların hala taze olduğunu, ailelerin adalet istediğini dile getirdi.

"Adaleti bulmanın yolunun, yargı mekanizmasının iyi çalışması ve adaletsizliği oluşturanların da yargının önüne çıkarılmasından geçtiğini" söyleyen Kılıçdaroğlu, bu yapılmadığı takdirde adaletin gerçekleşemeyeceğini kaydetti.

Kılıçdaroğlu, ailelerin beklentisiyle ilgili milletvekilleriyle ellerinden gelen bütün çabayı adalet gerçekleşinceye kadar göstereceklerini ifade etti.

Bütün olayları aşama aşama izlediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, yargı aşamasının izlenmesinin görevleri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak adaletin mutlaka ama mutlaka gerçekleşmesini arzu ettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı olarak, hele hele adalet konusunda son derece duyarlı bir insan olarak adaletin gerçekleşmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz." dedi.

"Cumhuriyetin ne olduğunu da asla unutmamamız lazım"

Kent meydanlarında her çeşit etkinliğin olabileceğini aktaran Kılıçdaroğlu, meydanın açılışına katkı ve destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Meydanın adının Cumhuriyet Meydanı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki 'Cumhuriyet fazilettir.', yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki 'Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Anadolu'nun kuş uçmaz kervan geçmez bir köyünde doğdum ama bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'yım. Beni buraya taşıyan; Cumhuriyetin bana sağladığı, aileme sağladığı, bütün bireylere sağladığı imkanlardır. Cumhuriyet sayesinde okudum. Cumhuriyet sayesinde lise ve üniversiteyi bitirdim. Dolayısıyla Cumhuriyet sayesinde bürokraside önemli yerlere geldim, parlamentoda görev yaptım. O nedenle bu meydanın hakkını bilmemiz lazım ve Cumhuriyetin ne olduğunu da asla unutmamamız lazım."

Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin bu topraklarda yalnız, kimsesiz olduğunu düşünmemesini isteyerek, herkesin dayanışma içinde olduğunu ve o dayanışma kültürünü büyüterek ve adaleti arayarak doğruları mutlaka yakalamak zorunda olduklarını kaydetti.

Patlamada hayatını kaybeden 43 işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kılıçdaroğlu, aynı acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, ayrıca patlamada hayatını kaybeden madenciler için Madenci Anıtı önündeki meşaleyi de yaktı.

Hayatını kaybeden 43 madencinin huzurunda saygı duruşunda bulunduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Emek en yüce değerdir.' dedik hep. Alın teri kadar değerli bir şey yok. O insanlar hak ettikleri emeklerinin karşılığını almak için yer altında çalıştılar, mücadele ettiler, hayatlarını kaybettiler. En büyük arzumuz; bu ülkede adaletin gerçekleşmesidir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol ve partililerin eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet ederek çay içti.

Kılıçdaroğlu, ayrıca patlamada yaşamını yitiren madenciler Mehmet Bulut ile Öner Yıldız'ın aileleri ile Amasra Belediyesini de ziyaret etti.