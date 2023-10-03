Türktaş ve beraberindekiler, Konya'nın Ereğli ilçesinden başlattıkları yürüyüşün ardından Ulus'taki Atatürk Anıtı'nın önünde, CHP Genel Başkan adayı Özel ile basın açıklaması yaptı.

Özel, konuşmasında, seçim sürecinde iktidar olmaları halinde, Ereğli'ye il olma sözü verdiklerini hatırlattı.

"Maalesef iktidar yetkisini alamadığımız, Meclis çoğunluğumuz olmadığı için Ereğli'ye verilen bu sözü bizim tutmamız mümkün değil" diyen Özel, Ereğli'ye il olma sözünü iktidar partisinin de defalarca verdiğini, ancak sözlerin tutulmadığını savundu.

Meclisin bugün açıldığını ve faaliyetlerine başlayacağını dile getiren Özel, Ereğli'ye verilen bu sözün tutulması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 81 olan il sayısının 100'e tamamlanmasının çok anlamlı olacağını ifade eden Özel, şunları kaydetti:

"Ereğli'nin il olması sadece Ereğli'ye değil, Türkiye'deki sanayicilere katkı sağlayacak. Limandan yapılan ihracata katkı sağlayacak. Sadece Ereğli'ye değil, Ereğli'nin etrafında oluşturacağı çok önemli bir çekim merkeziyle İç Anadolu'da yeni bir nefes alma alanı, yeni bir ticaret alanı, yeni bir sosyal alan olacak.

Ereğli, bulunduğu bölgenin son derece hem kadim bir yerleşimi hem de çağdaş bir yerleşimi. İnsanıyla, demokrasi kültürüyle, Ereğli insanının birbiriyle olan dayanışmasıyla Ereğli gerçekten il olmayı hak ediyor. Biz, Ereğli'nin haklı mücadelesinin yanındayız. Ereğlililere yıllardır verilen söz tutulmalıdır."

"Ereğli'nin il olması ülkemiz için büyük faydalar sağlayacak"

CHP Ereğli İlçe Başkanı Türktaş da 330 kilometre yol katederek on birinci günde Ankara'ya ulaştıklarını aktardı.

Bu yürüyüşün, Ereğli'nin hakkını ve hak ettiği değeri alma, 160 kilometre uzaklıktaki bağlı oldukları Konya'nın gölgesinden kurtulma yürüyüşü olduğunu anlatan Türktaş, Ereğli'nin bölgedeki stratejik konumuna, ticarette, lojistikte, sanayideki ve tarımdaki önemine işaret etti.

Türktaş, "Gelişmeye açık üniversitesi, çalışkan, yoğun genç nüfusu ile Ereğli'nin il olması ülkemiz için büyük faydalar sağlayacak. Biz de buraya il olmak zorunda olduğumuz için geldik." dedi.

AA