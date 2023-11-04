Haber: Beyza Betül Cihan

Mayıs ayındaki genel seçimlerde yaşanan kayıpların ardından, parti içinde yükselen 'değişim' çağrılarına yanıt aranıyor. 81 ildeki 1.367 delege, yeni genel başkanı ve parti meclisi üyelerini seçmek üzere bir araya geldi.

Kurultayın ilk gününde genel başkanlık seçimi gerçekleştirildi, yarın (Pazar günü) ise 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Ankara Spor Salonu'nda saat 10:00 itibarıyla başlayan kurultayın resmi sloganı, "İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik" olarak belirlendi.

Kurultayın Divan Başkanlığı görevi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verildi. Kurultay öncesi CHP Genel Başkanlığı için adaylıklarını koyan isimler ise parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, eski PM üyesi Örsan Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner oldu. Ancak, İlhan Cihaner, kurultay sabahı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu ve bu kararını "Bu anti-demokratik, siyaset dışı ve kişilere indirgenmiş yarışın parçası olmayı reddediyoruz" ifadeleriyle açıkladı.

Cihaner'in çekilmesiyle birlikte, CHP'de liderlik koltuğu için yarış üç aday arasında devam ediyor. CHP 38. Olağan Kurultayı'nın sonuçları, parti için önemli bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor.