ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı’nın ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi başladı.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen kongrede, CHP İstanbul İl Başkanlığı için CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik ve eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, yarışacak.
600'den fazla il delegenin oy kullanacağı kongre, akşam saatlerine kadar sürecek.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul ilçe kongreleri geçen ay tamamlanmış; 39 ilçeden 14’üne yeni ilçe başkanları seçilmişti.