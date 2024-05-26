AA, Chicago'nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Türk Festivali"nde kitap ve yayınlarının yer aldığı standıyla yerini aldı.

Türk kültürünün tanıtıldığı festivale katılan AA yetkilileri, standı ziyaret eden Türk ve yabancı katılımcılara kurumun yayınlarıyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ziyaretçilere, AA Kitap'ın tanıtımının yapıldığı stantta, "Kanıt", "Tanık", "Yıllık 2023", "Istanbul Photo Awards 2023 Fotoğraf Albümü" ve "Cumhuriyet'in Büyük Projeleri" kitapları sergilendi.

AA standı, etkinlikte katılımcıların beğenisini topladı.

Türk kültürüne ait lezzetlerin, gösterilerin ve ürünlerin yer aldığı fuar, yarın sona erecek.