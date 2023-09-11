Haber: Damla Oya Erman

Ancak bu oyun için eğlence yanlış bir ölçüttür diye düşünüyorum. Antik Mısır heykelini görmek eğlenceli midir? Ovid veya Virginia Woolf okumak mı? Ayrıca bir dil öğrenmek de eğlenceli midir? Bazen.

Ancak bu aktiviteleri insan olmanın ne anlama geldiğine dair ortak bir anlayışa erişmek için yaparız; zaman ve yorum engellerini aşarak insan olmanın ne anlama geldiğine dair paylaşılan bir anlayışa ulaşmak için.

Chants of Sennaar, her bir bulmaca çözme tuğlasını bir kavramın Rubik Küpü'ne katlar ve yine de en çok çok dilliliğin anlayışında coşar.

Bir çatıda molasını alan figür, bir güvenlik görevlisinin homurdanışı veya saklambaç oynayan bir çocuğun gülüşü, sizi bir topluluğun içindeki yerinizi hatırlatır. Bir dil öğrenmek, sizin için yabancı bir kültürü gözlemlemek ve takdir etmek yerine geçer. Bu oyun için yüce bir amaçtır ve Chants of Sennaar bunu başarır.

Chants of Sennaar, 5 Eylül'de Nintendo Switch, PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One platformları için piyasaya sürüldü. Oyun, Focus Entertainment tarafından sağlanan önceden indirme kodu kullanılarak Switch üzerinde incelendi.

Vox Media'nın bağlı kuruluş ortaklıkları bulunmaktadır. Bunlar, editöryel içeriği etkilemez, ancak Vox Media, bağlı kuruluş bağlantıları aracılığıyla satın alınan ürünler için komisyon kazanabilir. Polygon'un etik politikası hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.