Haber: Mert Osman Erman

Görevlerden birinin ana hedefi, gelecekte Ay'da insan yaşamını destekleyebilecek su bazlı buzları aramaktır.

Chandrayaan-3 başarılı olursa, Hindistan Ay yüzeyine yumuşak bir iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Hindistan'ın girişimi, Rusya'nın Luna-25'in aynı bölgeye iniş yapmaya çalışırken çökmesinden sadece birkaç gün sonra geldi.

Ay'ın güney kutbu, su buzunu arama konusunda özel bir umut taşır. Orada kalıcı gölgede kalan yüzey alanı büyüktür ve bilim insanları bunun bu bölgelerde su olma ihtimali olduğunu belirtmektedir.

ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin, Ay'ın ekvatoruna yakın yumuşak iniş yapmayı başarmışlardır - ancak hiçbiri güney kutbuna başarılı misyonlar düzenlememiştir.

Hindistan'ın 2019'da Chandrayaan-2 misyonunu güney kutbuna yakın bir yere iniş yapma girişimi başarısız olmuştu - Ay yüzeyine çarpmıştı.

Şimdi gözler, Chandrayaan-3'e çevrilmiş durumda - keşfedilmemiş Ay'ın üçüncü misyonuna.

Uydu, bir yörüngeci, bir iniş aracı ve bir gezgin taşıyan 14 Temmuz'da Hindistan'ın güneyindeki Sriharikota uzay merkezinden fırlatıldı.

İniş aracı - Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (Isro) kurucusu Vikram Sarabhai'nin adını taşıyan Vikram olarak adlandırılıyor - karnının içinde bilgelik anlamına gelen Sanskritçe "Pragyaan" adlı 26 kg'lık bir gezgin taşıyor.

İniş aracı, Çarşamba günü yerel saatle 18:04'te (12:34 GMT) iniş yapmaya çalışacak ve Isro'nun belirttiğine göre iniş, şu anki 25 km (15 mil) yükseklikten Hindistan saati ile 17:45'te başlayacak.

Bilim insanları, inişin başlamasıyla birlikte "çok düzensiz, kraterler ve kayalarla dolu" bir bölgeye iniş yapma çabasının en kritik dakikalar olacağını söylüyor ve bazıları bunun "15 dakika korku" olacağını tahmin ediyor. İniş başladığında, iniş aracının hızı şu anki yükseklikteki 1.68 km/s'ten 800 m'ye ulaştığında neredeyse sıfıra kadar yavaşlatılacak, Isro'nun Nilesh M Desai ANI haber ajansına söyledi.

Daha sonra Vikram, 150 m yüksekliğe indiğinde iniş yerine dair bir karar verilecek. Eğer bölge uygun bulunmazsa, iniş aracı biraz sola veya sağa kayarak daha uygun bir iniş noktası bulmaya çalışacak. Eğer her şey başarısız olursa, güvenli bir inişe yardımcı olacak acil durum modu devreye girecek, Bay Desai dedi.

İniş yaptıktan sonra tozun yatışmasıyla altı tekerlekli gezgin karnından çıkacak ve Ay'ın yüzeyindeki kayalar ve kraterler arasında dolaşacak, önemli veri ve görüntüleri toplayarak bunları yeryüzüne iletecek olan iniş aracına iletecek, bu da onları yere gönderecek.

Gezginin tekerleklerinde, Ay yürüyüşü sırasında Ay yüzeyine iz bırakması için Isro'nun logosu ve amblemi kabartma olarak bulunuyor, bir yetkili BBC'ye söyledi.

Chandrayaan-3'ün Ay'a olan yolculuğu, Hindistan'da büyük bir heyecan yarattı ve ülkenin dört bir yanından misyonun başarısı için dilekler yağdı.

Isro, inişin canlı yayınını duyurdu ve milyonlarca kişinin, öğrenciler de dahil olmak üzere, izlemesi bekleniyor.

Salı günü, Isro başkanı Sreedhara Panicker Somanath, Hindustan Times'a "yedek planların yedeğini" yaptıkları için "çok başarılı bir iniş konusunda son derece güvenli" olduğunu söyledi.

Chandrayaan-2'nin çökmesine ilişkin verileri dikkatlice incelediklerini ve sorunları düzeltmek için simülasyon egzersizleri yaptıklarını belirtti.

Son birkaç günde, Vikram iniş aracının kamerası, güvenli bir iniş noktası bulmaya çalışırken Ay yüzeyini yoğun bir şekilde haritalandırdı.

Isro'nun Salı günkü güncellemesinde, misyonun "zamana uygun olduğu, sistemlerin düzenli olarak kontrol edildiği ve sorunsuz bir şekilde ilerlediği" belirtildi. Bay Somanath, Chandrayaan-3'ün Hindistan'ın önceki Ay görevlerinin başarısını artıracağını ve "çok önemli" bilimsel keşifler yapmaya yardımcı olacağını söyledi.

2008'deki ülkenin ilk Ay görevi olan Chandrayaan-1, kurak Ay yüzeyinde su moleküllerinin varlığını keşfetti ve Ay'ın gündüzleri bir atmosfere sahip olduğunu kanıtladı.

Ve yumuşak inişi başarısız olsa da, Chandrayaan-2 tam bir kayıp değildi - yörüngesi hala Ay'ı dolaşıyor ve Vikram iniş aracı görüntüleri ve verileri yeryüzüne analiz için göndermeye devam edecek. İniş aracı ve gezgin, "Ay'ın yüzeyinin fiziksel özelliklerini, yüzeye yakın atmosferi ve yüzeyin altında neler olduğunu incelemek için" yardımcı olacak beş bilimsel enstrüman taşıyorlar. İniş tarihi, bir ayın başlangıcıyla örtüşecek şekilde dikkatlice seçildi.

Ay'da bir gün, Dünya'da 28 gündür ve bu iniş aracı ve gezginin bataryalarını şarj etmek için 14 gün güneş ışığına sahip olacakları anlamına geliyor. Gece düştüğünde, deşarj olacak ve çalışmayı durduracaklar.

Henüz gelecek ayın başladığında yeniden canlanıp canlanmayacakları net değil.

Hindistan, Ay'a gözünü diken tek ülke değil - yakın gelecekte Ay yüzeyine giden birçok diğer misyon da bulunuyor. Ve bilim insanları, derin uzaya giden bir kapı olarak sıkça tanımlanan Ay hakkında hala çok şey anlamamız gerektiğini söylüyor.

Başarılı bir Chandrayaan-3, derin uzaya giden bu arayışta bizi bir adım daha ileri götürecek.