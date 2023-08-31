Haber: Aslan Sayım

İçinde bulunduğumuz zor günlere umut olması dileğiyle şarkıyı sevenlerinin beğenisine sunan Ceybesk, mutluluğunu bu şekilde ifade ediyor. "Bir Daha Mı Asla" yı güzel bir kliple de taçlandıran başarılı sanatçı, kalabalık bir ekiple çalıştı. Hayrettin Güneş prodüktörlüğünde Grand Müzik etiketiyle yayınlanan eserin dikkat çeken klibinin yönetmen koltuğu Buğra Karaçam, aranje ve alt yapıları ise Mili B imzası taşıyor. Dağıtım ve dijital pazarlamada sounderland - Selim Seven bulunurken, edit Berke Küçük’e ait. Görüntü yönetmeni Alpaslan Topal, prodüksiyon ise Stüdyo Blackpine imzalı. Grand Müzik yapım şirketi kurucusu ve Yapımcı Hayrettin Güneş yeni ve iddalı isimlerle müzik severleri kendi çatısında buluşturmaya devam ediyor. Grand Müzik şirketi ünlü Bir çok sanatçı yelpazesi ile farklı ve renkli bir çok proje ile adını müzik camiasında altın harflerle yazdırmayı başardı. Türkiye ve Avrupa’da Müzik severlerle yeni isimleri keşfeden Grand Müzik iddalı isimler ile anlaşmalara devam ediyor.

Klip Link: https://youtu.be/7YKISwcsneY? si=jNZ9Y8IWIHH1w81C