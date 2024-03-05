Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere destek veriliyor.

Özhaseki, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda atık su arıtma tesisi, yağmur suyu, kanalizasyon, katı atık tesisleri ve atık su arıtma tesisi enerji teşvikleri gibi çevre altyapı projelerine destek sağladıklarını kaydetti.

Bakan Özhaseki, çevre altyapı projelerinin yanı sıra millet bahçesi, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırılması, bisiklet yolu, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik projelere de nakdi destek verdiklerini aktardı.

Mehmet Özhaseki, Katı Atık Programı Projeleri (KAP) ile AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı çerçevesindeki Çevre Altyapı Projelerinin Ulusal Katkı Payları ve atık su arıtma tesisleri enerji teşviklerine de çevre yatırımları kapsamında nakdi destek sağladıklarını vurguladı.

Belediye atıklarının yönetimine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda düzenli depolama saha sayısında da önemli bir artış sağlandığını kaydeden Özhaseki, "1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı, bugün itibarıyla 93'e yükseldi. Bu tesisler ile bin 241 belediyeye düzenli depolama hizmeti veriliyor. 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar lira destek verdik. Daha temiz, yaşanabilir ve yeşil bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." bilgisini paylaştı.