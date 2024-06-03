Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre Haftası dolayısıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek festival, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin 6 Haziran Perşembe günü yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Sıfır atık etkinlikleri ile temiz üretim teknolojilerinin tanıtılacağı "Hepimizin bir dünyası var" temalı festivalde, farkındalık oluşturmak için iklim tüneli, çevre-sıfır atık ile çocuk etkinliklerinin yanı sıra her yaştan katılımcının ilgisini çekecek söyleşiler, atölye çalışmaları, kitap fuarı da yer alacak.

Festival 9 Haziran tarihine kadar sürecek.