Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin işbirliğiyle Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki Ören Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, TVF Spor Lisesi erkeklerde ikinci oldu.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, final serisinde Murov AzTerminal Bakü ile karşılaşan TVF Spor Lisesi, ilk maçta rakibini 2-0 mağlup etti. İkinci maçı 2-0 Murov AzTerminal Bakü'nün kazanmasıyla seri 1-1'e geldi ve karşılaşma altın sete taşındı.

Altın sette TVF Spor Lisesi'ne 15-9'luk üstünlük sağlayan Murov AzTerminal Bakü, Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. TVF Spor Lisesi, ilk kez düzenlenen organizasyonu gümüş madalyayla tamamladı.

Kadınlarda ise Ludus Ljubjlana (Slovenya), final serisinde CV Majadahonda Madrid'i (İspanya) 2-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup ederek kupanın sahibi oldu.