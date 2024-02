Korkuların esaretinden kurtulmak için yenilenmeye ihtiyaç vardır. Yenilenme, bilinmeyene yeni adım atma ve cesaret ile dolmak demektir.

Değişim içinde olmak ve tekamül etmek için yenilenmek gerekir. Değişimin temelinde bu vardır. Hayatı doyasıya yaşamak için cesur olmak gerekir. Bireyin içindeki öz, ebediyen yenidir. O yüzden sürekli yeni şeylere ihtiyaç vardır çünkü öz, sürekli yenilenmek ister.

Birey, öz merkezden kayınca, kendini bedenle özleşleştirince zihin eskilere doğru kayar. Zihin geçmişte kalır ve an' daki duruma göre tepkiler veremez. O zaman birey, yeniyi dışarıda arar ve hiç bir zaman tatmin olmaz.

Bilinmeyene adım atmanın canlandırıcı bir etkisi vardır. Tekrarlamalar her zaman sıkıcıdır, yeni olan ise ferahlatıcıdır. Yeni olanla karşılaşınca birey tedirgin olabilir ve korku geldiğinde de geri çekilebilir. Bu durumda tüm cesareti toplayarak yeniye kucak açılmalıdır.

Dünya Değişim Akademisi’nde "Cesur Olma Sanatı" Değişim Programı sayesinde korkular aşılır ve birey an be an "yeni" ile karşılaşır. Birey yeni olanı içine alır ve özvarlığına göre hareket etmeye başlar.

"Cesur Olma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program sekiz çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada gerçek cesarete nasıl ulaşılması ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Korkular yüzünden yeni olan fırsatlar kaçırılır, yenilenme fırsatları kaçırdığında birey, yaşamın ellerinden kaydığını hisseder. İşte yeniden yaşama bağlanmak ve cesaret ile dolmak için değişim teknikleri her gün uygulanmalıdır. Değişim nefesleri her gün uygulanmalıdır.

Eğer gerçekten gelişmek ve değişmek isteniyorsa, tüm korkular aşılmalıdır. Korkular yok edilemez ama cesarete dönüşebilir. Yeniye ulaşmak için eski düşüncelerle dolu olan zihin aşılmalıdır. Yenilik, bilinmeyenle ilgilidir. Cesaret ile dolup taşınca bilinmeyenin yarattığı ürkütücülük de ortadan kalkar. Cesur insan yeni ve bilinmeyen olanın içeri nüfuz etmesine izin verir ve onunla bütünleşir. İşte bu da yenilenmeye neden olur.

Mutlu değişimler.....