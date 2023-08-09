Haber: Damla Oya Erman

Bunun nedeni, havalimanlarının cep telefonu sinyalini sınırlayan "ölü bölgeler" olarak bilinmesi.

Mobil kuleler havalimanının yakınına yerleştirilemiyor, çünkü uçakların iniş ve kalkış rotalarını engellememeleri gerekiyor.

Uçağın pistte ilerlerken, kabin ekibi genellikle cep telefonlarını kullanmamamız gerektiğini hatırlatır. Bu kurala uymak, havaalanı güvenliği ve uçağın sağlığı için önemlidir.

Bu konuda dünya genelinde farklı düzenlemeler bulunuyor. Örneğin, Avustralya gibi ülkelerde hükümet düzenlemeleri uçağın pisti veya park alanında cep telefonlarının kullanımını yasaklıyor. Bazı havalimanları ise güvenlik nedenleriyle cep telefonlarıyla ilgili kısıtlamalar getiriyor.

Cep telefonlarının uçaklarda ve havalimanlarında kullanılmasının tehlikeleri neler?

Uçakların etrafında, özellikle pistlerde, çok sayıda hareketli araç bulunur. Bu araçlar uçakların bakımını yapar, yakıt ikmali yapar ve bagaj taşır. Bu yüzden yolcuların, uçaktan hızlı ve güvenli bir şekilde terminal binasına geçmeleri önemlidir.

Cep telefonlarıyla meşgul olmak ise dikkati dağıtabilir ve tehlikeli durumlar yaratabilir. Özellikle uçak motorlarına çok yaklaşmak tehlikelidir, çünkü motorların egzosları çok sıcak olabilir ve insanları içine çekebilir.

Kısacası, cep telefonlarının uçaklarda ve havalimanlarında kullanımı sadece güvenlik nedenleriyle değil, uçakların düzenli ve güvenli çalışmasını sağlamak için de sınırlanmış durumda.

Güvenlik kurallarına uymak, hem yolcuların hem de uçuş ekiplerinin sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşıyor.