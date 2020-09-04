CENNETİN DİĞER ADI: BORÇKA KARAGÖL

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Foto: Turgut TARHAN

Bu muhteşem güzelliğe doğru yaklaşırken kendinizi rüyada mı yoksa gerçek hayatta mı olduğunuzu sorgulamanız an meselesi. Öyle ki orada bir poz, burada bir poz derken yolunuzun hiç bitmediğini anlayacaksınız. Vadi boyunca gürül gürül akan hırçın suların armonisi eşliğinde, yemyeşil ormanların içinde muhteşem güzellikler sizi beklerken heyecanınız da merakınız da o kadar artacak. Cennetin diğer adı Borçka Karagöl’e hoş geldiniz.

Foto: Okay TURGAY

ARTVİN İLİMİZ BORÇKA İLÇESİNDE

Sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel göllerinden biri olarak gösterilen Borçka Karagöl; Artvin ili Borçka ilçesi sınırlarında Klaskur (Aralık) köyü yakınlarında bulunuyor. Borçka’dan minibüslerle ve taksilerle ulaşımın sağlanabildiği Karagöl; Artvin il merkezine yaklaşık 57, Borçka ilçe merkezine ise yaklaşık 25 km. mesafede bulunuyor. Karayolunun son 6 km.si parke taşlı bir yoldan oluşmaktadır.

BİR HEYELAN GÖLÜ

Büyülü muhteşem bir güzelliğe sahip olan Borçka Karagöl, aslında bir heyelan gölü. Göl; 1900’lü yılların başında Klaskur ismi verilen bir tepede meydana gelen toprak kayması sonucunda Klaskur deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuştur.

2002 YILINDAN BU YANA TABİAT PARKI

Cennetvari güzellik Borçka Karagöl; 2002 yılında Bakanlar Kurulu’nca alınan bir kararla tabiat parkı ilan edilmiş. Park bölgesi toplam 368 hektar alana, göl ve çevresi ise yaklaşık 5 hektar alana tekabül etmektedir.

FOTOĞRAF VE DOĞA TUTKUNLARI İÇİN TAM BİR CENNET

Cennetin diğer adı Borçka Karagöl; fotoğraf ve doğa tutkunları için adeta bir cennet. Dört mevsim de birbirinden harika renklere ve güzelliğe bürünen Borçka Karagöl, muhteşem bir doğaya sahip. Yemyeşil ormanların, masmavi bir gölün mesken tuttuğu bu güzelliğe tertemiz oksijen dolu bir hava, ruhunuzu arındıran bir tazelik, bedeninizi yenileyen muhteşem enstantaneler eşlik ediyor.

İP GİBİ DİZİLİ AĞAÇLAR

Borçka Karagöl’ün her bir karesi, her bir anı, rüyamsı muhteşem güzelliklerle dolu. Bu rüyamsı yolculukta ilerlerken ip gibi dizilmiş yemyeşil ağaçları, cennette olduğunuz hissini uyandıracak büyülü güzellikte şelaleleri, dere boyunca kurulmuş tarihi köprüleri seyreyleyecek, hayranlığınızı gizleyemeyeceksiniz.

DÜNYANIN EN GÜZEL GÖLLERİNDEN BİRİ

Borçka Karagöl, muhteşem güzelliği harikulade doğasıyla sadece ülkemizin değil dünyanın en güzel göllerinden biri olarak gösteriliyor. Her yıl binlerce kilometre uzaklıklardan pek çok misafirini ağırlayan Borçka Karagöl, adeta bölgenin cazibe merkezi olmuş durumdadır.

ÇADIR KURMAYA UYGUN

Borçka Karagöl’ün enfes güzelliğini daha fazla solumak isterseniz göl etrafında uygun kamping noktalarını tercih edebilirsiniz. Dilerseniz Karagöl’e yaklaşık 10 km. mesafe içerisinde yer alan pansiyonlarda da konaklayabilirsiniz.

KIYMETİNİ BİLELİM

Atalarımızdan bizlere doğal hali bozulmadan teslim edilen bu muhteşem doğa harikalarının aynı güzellikte ve doğallıkta bizden sonraki nesillere teslim etmek bizlerin en asil görevi olsa gerek. Bu nedenle hassasiyetimizi koruyarak ve aynı duyarlılığı en yakınlarımızdan başlayarak bizden sonraki nesillere de aktarmamız çok büyük önem taşımaktadır.

CENNETİN DİĞER ADI BORÇKA KARAGÖL’E YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik merkezinde buluşmak dileğiyle, özgürlüğünüzü alın ve muhteşem doğası, oksijen dolu tertemiz havası, büyülü renklerde güzelliği, kuş cıvıltılarının eşlik ettiği yemyeşil ormanları, fotoğraf makinenize hangi kadrajı yakalayacağınız konusunda şaşkına döneceğiniz cennetin diğer adı Borçka Karagöl’e yelken açın, hep seyahatte kalın.

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