Haber: Beyza Betül Cihan

Ancak genç futbolcunun antrenmandan aldığı sonuç kafasında oluşan darbe, taraftarlarını endişelendirdi. Cengiz Ünder, yaşadığı bu anıyı sosyal medya hesabında paylaşarak "Hoşbulduk Fenerbahçe" mesajıyla duyurdu.