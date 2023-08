İstanbul

Sarı-lacivertli kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder, takımın bu sezon çok iyi bir kadroya sahip olduğunu ve başarı için elinden gelenin en iyisini yapacağını vurguladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda sonuna kadar gideceklerine yürekten inandığını söyleyen milli futbolcu, sarı-lacivertli formayı giydiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Türkiye'de olduğu için herhangi bir alışma sorunu yaşamadığını dile getiren Cengiz Ünder, şöyle konuştu:

"Gelir gelmez ilk defa adapte sorunu yaşamadım. Yurt dışında oynadığım takımlarda bunu yaşıyordum. Fiziksel olarak da iyiyim. Şu ana kadar benim için her şey çok güzel gidiyor. Daha önce birlikte oynadığım arkadaşlarım da var. Arkadaşlık ortamı da iyi. Tesise erken geliyorum, geç çıkıyorum. Burada olmaktan keyif alıyorum. Sürekli maç olmasını ve sürekli oynamak istiyorum."

Futbolun dışında masa tenisi ve bilardo oynamayı sevdiğini belirten 26 yaşındaki oyuncu, "Çağlar (Söyüncü) ile birlikte olduğumuz dönemlerde evimizde bilardo vardı. Sürekli oynuyorduk. Masa tenisi evimde var. Sürekli oynuyorum. Her masada varım, sahada da varım. En iyisinde sahadayım. Oynamaya başladığım zaman çok hırslıyım. Kimse kaybetmeyi sevmiyor. Çok çabuk sinirleniyorum. Sahada da öyleyim. Saha dışındaki oyunlarda da öyleyim, kaybedince hemen sinirleniyorum. O yüzden her oyunda yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe'ye gelmem, 3 haftalık bir süreçte gerçekleşti"

Sarı-lacivertli ekibe transfer olma sürecini de anlatan Cengiz Ünder, şunları söyledi:

"Olimpik Marsilya'da kampta iken transfer haberleri çıkmaya başlamıştı. Tekrardan ülkeme dönmeyi düşünüyordum. Fenerbahçe'nin ilk günden imza attığım güne kadar bana yaklaşımı çok güzeldi. Başkanımız, yöneticilerimiz, hocamız, hepsi bu transferin arkasında durdu ve son ana kadar bitirmeye çalıştı. Uzun bir süreç oldu. Benim için de çok stresliydi. Bir an önce takıma katılmak istiyordum. Uzun süren transfer süreçlerini genelde sevmiyorum. Daha önceki gittiğim takımlarda hepsi kısa sürede olmuştu. Fenerbahçe'ye gelmem 3 haftalık bir süreçte gerçekleşti. Bu dönem benim için çok stresliydi çünkü takımda antrenmanlara bazen katılıyordum, bazen katılmıyordum. Çünkü herhangi bir şey olmasından korkuyordum. Buraya gelmek istiyordum. Son ana kadar bunu kafamda çok net şekilde belirlemiştim. Marsilya Kulübüne de bunu iletmiştim, hepsi biliyordu. Daha önceki röportajlarımda 'Umarım Avrupa'da devam ederim.' diyordum ama bir anda Fenerbahçe gibi bir kulübe gelince bu kararı değiştirebiliyorsunuz. Artık ülkemizdeki futbolu Türk oyuncu olarak daha fazla yukarıya taşımak istiyorum. Bunu yapabilecek güçteyim, o yüzden buraya geldim."

Roma forması giydiği dönemde kendisinin ilk golünde asisti Edin Dzeko'nun yaptığını, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Shakhtar Donetsk'e attığını ve rakip takımda şu andaki takım arkadaşı Fred'in oynadığını hatırlatan Cengiz Ünder, "Shakhtar maçında attığım golü Dzeko attırmıştı. Altınordu'da iken ilk Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Başakşehir'e gittiğimde ilk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Şu an Fenerbahçe forması altında sahaya çıkıyorum. İlk maçımda Samsun'a karşı sahaya çıktım. İlk maçımda tekrardan Edin Dzeko'ya gol attırdım. Havaalanına geldiğim gün 'Ben attıracağım, Edin Dzeko atacak.' demiştim. İlk maçta bunu yaptık. Bu daha başlangıç. Hepimiz her gün daha iyi olmak zorundayız. Kendi açımdan da öyle. Şu an hep kazanıyoruz. Takım olarak iyi durumdayız. En önemlisi her zaman kazanmak. Bunu en iyi şekilde göstermeliyiz. Güçlü bir kadro kalitemiz var. Her şekilde en sonuna kadar götürmek zorundayız. Bu kadro kalitesi bunu hak ediyor. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşı oynarken görmek istiyoruz. Fenerbahçe bunu hak ediyor. Umarım bunu sezon sonuna kadar hep birlikte götürürüz. İlk günden beri bunu söyledim, yürekten. Sonuna kadar gideceğimizi ve yapacağımızı da biliyorum." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Buraya gelmemde beni teşvik eden en büyük faktörlerden biri kadro kalitesi idi"​​​​​​

UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Lig'de sonuna kadar gitmek istediklerini vurgulayan Cengiz Ünder, şu ana kadar 5 maçta 5 galibiyet aldıklarını ancak Konferans Ligi'nin uzun bir maraton olduğunu söyledi.

Maç maç bakarak yola devam etmeleri gerektiğinin altını çizen Cengiz, sözlerini şöyle devam etti:

"Daha önce Olimpik Marsilya'dayken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale kadar gitmiştik. Umarım bu takımla finale kadar gideriz. Kadro kalitemiz çok iyi. Ligle birlikte çok sayıda maç yapacağız. Sonuna kadar götüreceğimize inanıyorum. Buraya gelmemde beni teşvik eden en büyük faktörlerden biri de kadro kalitesi idi. Fenerbahçe ismini söylemeye gerek yok zaten, o isim olunca her şey değişiyor. Zorlu bir lig olacak. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Çok sayıda gol katkısı yapmak istiyorum. İyi dripling yapıyorum. Hızlıyım, futbolu biliyorum. Top tutabilen bir oyuncuyum. Sürekli oyunun içinde olmaktan keyif alıyorum."

Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından çok büyük destek aldığını da vurgulayan Cengiz Ünder, taraftarlara şu mesajı verdi:

"Sonunda Fenerbahçe taraftarıyla birlikteyim. Onları sevindireceğim çok anlar olacak. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda benim içim rahat. Herkesin sevgisini de hissedebiliyorum. Onların sevgisi ile sahada çok daha güçlü bir oyuncu olacağım. Taraftarlara söylemek istediğim mesaj, bu sene her maçta stadyumumuzu dolduralım. Yolun sonuna kadar hep birlikte en güzel şekilde gidelim. Sizin desteğinizi hissetmek çok farklı bir duygu. 12. oyuncu olarak bu desteğinizi her zaman hissediyoruz. Bunu daha çok hep birlikte hissedelim."

