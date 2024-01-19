Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, aranan şüphelilere yönelik ülke genelinde sürdürülen "Çember-11" operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Firari suçluların sokaklarda gezmelerine asla izin vermeyeceklerini, ailelerin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini vurgulayan Yerlikaya, "81 ilde son 5 gündür aranan şahıslara yönelik devam eden 'Çember-11' operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 209 firari yakalandı." ifadesini kullandı.

Yakalanan firarilerin 3 bin 187'sinin 5 yıldır, 14'ünün 5-10 yıldır, 8'inin de 10 yıl ve üzeri süredir arandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, bunlar içerisinde hırsızlıktan 200, dolandırıcılıktan 163, yağmadan 105, adam öldürmeden 39, cinsel suçlardan 39, narkotik suçlarından 567, terörden 74, kaçakçılık-organize suçlardan yakalanan 389 şüphelinin bulunduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İl Jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar, yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Arananları yakalayıp adalete bir bir teslim edeceğiz."