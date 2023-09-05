HABER: DİNÇER KARACALAR

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatı müzikal oldu; “Cem Olmak.” Geçtiğimiz hafta Bandırma’da ilk kez seyirci karşısına çıkan “Cem Olmak”ta, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten, yani birlik olmaktan geçtiği anlatıyor.

27 Eylül akşamı Trump Sahne'de ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak olan ”Cem Olmak”ta; Cem Özer'in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Cem Özer ve Murat Gürvardar’ın sinematografik rejisi, Cem Karaca’nın 12 şarkısının Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemesi ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen tiyatral dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.

12 Eylül darbecilerine eleştiri…

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın şarkıları eşliğinde, usta sanatçı Cem Özer’in Cem Karaca ile karşılıklı diyalogları üzerine kurulu müzikal eserde; Cem Karaca’nın hayatından bir kesit, 1980 sonrası başına gelenler anlatılıyor. 12 Eylül darbecilerine büyük bir eleştirinin de olduğu eser sürpriz bir sonla seyirciyi şaşırtıyor…

“Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum.”

“Cem Olmak”, Cem Karaca’nın hayatını oynayan bir aktörün oyun sonrasında zihninde geçenleri sinematografik bir dille seyirciye aktarıyor. Cem Özer, aktörün zihnindekilerini, hesaplaşmalarını, gerçek bir sanatçı duyarlılığını, acı çekmenin insan olmaktan geçtiğini, toplumsal olayları, etkilerini, sanatçıya ölmeden önce ve öldükten sonra verilen değeri Cem Karaca ile karşılıklı diyaloglarla sorguluyor. Özer, Cem Karaca'nın efsane şarkılarını, usta müzisyen Ercüment Vural'ın yeni düzenlemeleriyle yorumluyor.

“Sanatçı öldükten sonra alkışlanmaz, yaşarken alkışlanır”

Performans sanatçıları Esmira Esmer Hamza, Sibel Kuşi Yalķı ve Radife Rabia Kurt'un tiyatral dansları eşliğinde büyülü bir görsel sunumla sahne alan Cem Özer; sanatçılarımızın yaşarken değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bu ülkede sanatçının değeri ölünce anlaşılıyor diyen Özer; Cem Karaca’nın bir sözünü de yineliyor; “cenazemde beni alkışlamayın. Sanatçı öldükten sonra alkışlanmaz, yaşarken alkışlanır…”

“Bunca yıl güldürdüm, şimdi ağlatıyorum.”

Cem Karaca’nın 12 şarkısı eşliğinde dans performanslarıyla görsel bir şölen de sunan eserle Cem Özer seyirciyi yer yer eğlendiriyor, yer yer ağlatıyor. Uzun yıllar ekranda ve sahnede seyircisini güldürdüğünü ama bu kez ağlattığını söyleyen Özer “sanatçılar hayatımızı renklendiren insanlardır. Onlar sesimizdir, aşkımızın, sevdamızın, zaman zaman dertlerimizin sesidir. Her gerçek sanatçı bu dünyada mutsuz olur. Evet, yaşayabilecek bir ülke buluruz ama vatan bulamayız. Acı çekmenin tek bir şartı var, insan olmak… Ve koca bir yüreğin olması gerekir” diyerek “Cem Olmak”ın ipuçlarını veriyor…

"CEM OLMAK" GÖSTERİM GÜNLERİ

27 EYLÜL TRUMP SAHNE

13 EKİM BEYLİKDÜZÜ AKSM

14 EKİM MOI SAHNE

19 EKİM DURU TİYATRO

9 KASIM DRAGOS SAHNE

Biletler Biletix’te

Bir Oğuzhan Güler yapımını olan IMC Prodüksiyon’un üstlendiği “Cem Olmak” adlı müzikalin biletlerini Biletix’ten alabilirsiniz.