American Airlines Center'da oynanan ve Mavericks'in son çeyrekte 18 sayıdan geri döndüğü (93-92) maçı Jayson Tatum ve Jaylen Brown ikilisiyle kazanmasını bilen Celtics, tarihinin 18. şampiyonluğuna çok yaklaştı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 30 sayı, 8 ribaunt, 8 asist, Derrick White 16 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jrue Holiday ve Sam Hauser, 9'ar sayıyla oynadı.

Mavericks'te ise Kyrie Irving 35 sayı, 3 ribaunt, Luka Doncic 27 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, PJ Washington 13 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

Serinin 4. karşılaşması 15 Haziran Cumartesi günü, TSİ 03.30'da yine Mavericks'in sahasında yapılacak.