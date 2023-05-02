İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından Madenler bölgesinde 16 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen Celal Erdoğan Parkı düzenlenen törenle Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından açıldı. Tören sırasında birçok gösteri yapılırken, çocuklara mısır, macun ve pamuk şeker ikram edildi. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım yaptığı konuşmada, "Ümraniye'miz hizmete doymuyor, hizmet siyasetimize, gönül siyasetimize devam ediyoruz. Ümraniye'de mahallelerimizde yaptığımız eserlerin açılışına yetişemiyoruz. Daha evvel açılışını yaptığımız eserlere yenilerine ekleyerek devam ediyoruz. Böyle 120 tane eserimiz var. Seçime kadar açabildiğimizi açıp tamamlamaya çalışacağız. Belki seçimden sonra da devam edecek. Bugün de Madenler bölgesinde 16 dönüm olan bu güzel parkımızı yeniden düzenledik. Halkın hem yürüyüş alanı, hem dinlenme alanı, hem de çocuklarımızın oyun alanı olacak. Bir taraftan da spor yapılacak. Madenler bölgemize ve bu bölgedeki diğer mahallelerimize de hizmet edecek. Çok güzel bir yer oldu. Parkımızın ismi de çok anlamlı" dedi.

"Ümraniye'de yaşamak bir başka güzel"

Eser siyasetine devam edeceklerini söyleyen Yıldırım, "Çalıştığımız müddetçe eser siyasetine devam edeceğiz. Belediyeler olarak her yerde vatandaşımıza yeşil alan yapmamız, çocuklara ve gençlere hizmet etmemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere bu konudaki en büyük talimatıdır. Bir taraftan okullar, bir taraftan kütüphaneler açılacak. Millet parkları yapılacak, yollar daha iyi hale getirilecek. Altyapıların tamamı temin edilecek. Spor alanları, yüzme havuzları, spor tesisleri ve en önemlisi de her bölgede milli parklar yapılacak. Bu parkımız da onlardan biri. Bizi izlemeye devam edin. Ümraniye'de yaşamak bir başka güzel, Ümraniye bir başka güzel" diye konuştu.

HABER: GİZEM ÇAKAL