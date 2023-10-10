Haber: Damla Oya Erman

CDC'ye göre, bu durum "devam eden bir halk sağlığı tehdidi" olarak kabul ediliyor.

Rapora göre, Ocak ayından Ağustos ayına kadar, 65 yaş ve üstü yetişkinler, tüm Covid-19 hastanelenmelerinin yaklaşık yüzde 63'ünü, yoğun bakım ünitesi kabullerinin %61'ini ve Covid-19 ile ilişkilendirilen hastane içi ölümlerin yüzde 88'ini oluşturdu. Ayrıca, hastanelenmiş yaşlı yetişkinlerin çoğunluğunun altta yatan sağlık sorunları olduğu ve sadece yüzde 23,5'inin o dönemde önerilen iki değerli aşıyı aldığı belirtildi.

Covid-19 hastanelenmeleri "devam ediyor ve çoğunlukla" 65 yaş ve üstü yetişkinleri etkiliyor. CDC, bu yaş grubundaki insanların şiddetli Covid-19 riskini azaltmak için aşı olmalarını, Covid-19 bulaşma riskini azaltacak önlemleri benimsemelerini ve pozitif bir SARS-CoV-2 test sonucu aldıktan sonra hızlı bir şekilde poliklinik antiviral tedavi aramalarını öneriyor.

Araştırmacılar, CDC'nin Covid-19 ile İlişkilendirilmiş Hastane Yatışı Gözetim Ağı (COVID-NET) verilerini incelediler ve pozitif bir Covid-19 test sonucu alan veya hastaneye yatıştan önce iki hafta içinde pozitif bir test sonucu alan kişilerin hastanelenme oranlarına yakından baktılar. Veriler, Covid-19 hastanelenmelerinin tüm yetişkinler arasında Ocak ile Haziran ayları arasında azaldığını, ancak 65 yaş ve üstü yetişkinler arasında yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösterdi.

Özellikle yaz aylarında, yaşlı yetişkinler arasındaki hastanelenme oranlarının iki katından fazla arttığı bulundu. Ayrıca, 65 yaş ve üstü yetişkinlerin hastanelenme oranının, 18 ila 64 yaş arasındaki kişilerin oranının dokuz katı ve 18 yaşından genç kişilerin oranının ise on altı katı kadar yüksek olduğu belirlendi.

Veriler ayrıca, Ocak ile Haziran ayları arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan yaşlı yetişkinlerin yaklaşık üçte dörtünün aşı olmadığını gösterdi. Bu nedenle, yeni Covid-19 aşısı bu sonbaharda tüm yaş grupları için öneriliyor.

Ancak yerel sağlık yetkilileri, birçok yaşlı yetişkinin bu aşıyı almadığını ve grip veya solunum sincytial virüse karşı aşılanmadığını kaygıyla izliyor. Lori Tremmel Freeman, Ulusal İl ve İlçe Sağlık Yetkilileri Derneği'nin CEO'su, bu yılın Amerika Birleşik Devletleri için bu üç solunum hastalığına karşı aşıların mevcut olduğunu ve bu aşıların şiddetli hastalığı, hastaneye yatışı veya ölümü önleyebileceğini belirtiyor.

CDC'nin verileri 65 yaş ve üstü yetişkinlere odaklansa da, 85 yaş ve üstü için riskler daha da büyük. Dr. Dan Barouch, Beth Israel Deaconess Tıp Merkezi'nin Viroloji ve Aşı Araştırmaları Merkezi'nin direktörü, yaşlı yetişkinlerin ve komorbiditeleri olan kişilerin sonbahar takviyesini alması gerektiğini söylüyor.