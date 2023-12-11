Haber: Esra Aslangiray

Cem Berk Tokgöz ve ekibi bağış toplayarak düzenli bir şekilde instagram hesaplarından bağış toplayarak Silivri canlarının yanında olduğunu belirtiller. Umarız diğer insanlarda da bu yaptıkları duyarlılık örnek olur, Silivri canlarına destek olurlar.

Cem Berk Tokgöz ve ekibi göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı hayvanseverleri mutlu ettiler.

Silivri canlarına da sokak canlarına destek olduğu için kapılarını açtığı için ve birçok yerden köpek kurtardığı için hayvanseverler olarak minnettarız.

Cem Berk Tokgöz Kimdir?

Cem Berk Tokgöz İstanbul ilinde yaşayan ve 7 yıldır dijital sektör içerisinde yer alan bloggerdır. Özellikle de çağını iyi takip eden ve bu alanda kapsamlı çalışmalar sergileyen bir bireydir. Cem Berk Tokgöz çalışmaları içerisinde sosyal medya sektörü üzerinden ciddi çalışmalar sergilemektedir. Sizler için sosyal medya platformlarından teknik destek vermektedir. Aynı zamanda müşterilerinin memnuniyetini de bu kapsam doğrultusunda her zaman ön planda tutar.

Daima aktif, dinamik, genç ve çözüm odaklı ekibiyle birlikte sizlere istediğiniz birçok hizmet kapsamında yardımcı olmaya devam ediyor.