Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da Macar futbolcu Attila Mocsi, evlerindeki her maçta galibiyete talip olduklarını belirterek, "Bu maç da o zorlu mücadeleyi vereceğimiz karşılaşmalardan biri olacak." dedi.

Mocsi, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına, ligin üçüncü haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasıyla takıma katıldığını, bu maçta gol atarak Süper Lig'e iyi bir giriş yaptığını söyledi.

Ligde görev yaptığı 3 maçta 9 puan topladıklarını belirten Macar defans oyuncusu, "Çok iyi bir başlangıç. Ligde ilk 5 haftada 2 puan ortalamasıyla 10 puan toplamamız çok iyi. Umarım yolumuza aynı şekilde devam ederiz." diye konuştu.

Mocsi, ligde bu hafta EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacaklarını kaydederek, "Süper Lig'de maçlar mücadele gücü yüksek geçiyor. Sivasspor maçı da zor bir mücadele olacak. Evimizde oynadığımızı unutmamalıyız. Evimizde oynadığımız her maçta galibiyete talibiz. Bu maç da o zorlu mücadeleyi vereceğimiz karşılaşmalardan biri olacak." ifadelerini kullandı.

Yeni kurulan takımların lige iyi başlangıç yapmasının önemine işaret eden Mocsi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Takımın iletişimini, kenetlenmesini iyi başlangıçlar artırır ama önümüzde çok yol var. Böyle iyi devam edersek takımın birbirine alışma süreci kısalacaktır. Daha iyi, birbirine kenetlenen bir takım haline geleceğimize inanıyorum. Öncelikle her maç elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağız. Devamı mutlaka gelecektir."

Attila Mocsi, Türkiye'ye gelmeden önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ı takip ettiğini de belirterek, şunları söyledi:

"Transferim öncesinde Attila Szalai'den bilgi aldım. Onun dışında kimseden bilgi almadım. Attila bana, Türkiye'nin çok çok iyi bir ülke olduğunu ve futbolun iyi olduğunu söyledi. Ben de Çaykur Rizespor'a geldiğim için çok mutluyum. 3 maçta 3 galibiyet alınca mutluluğum arttı. Şu ana kadar olumsuz giden hiçbir şey yok. Burada olmaktan memnunum."

AA