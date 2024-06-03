Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, yeni tasarlanan 7 farklı formanın görüntülerine yer verildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un yaş çay hasadı yapan yöre halkını ziyaret ederek, yeni sezon formalarını hediye ettiği görsellerin de yer aldığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yeşil ile maviye duyduğumuz sevda bizi bir araya getiren. İçten gelen bu tutku, birlikte gayretle zafere ulaşma arzusu. Sahada bir olma bizim için bir tutku. Birliğimizi gösteren bu forma bizden sana. Bu takım, bu taraftar, bu forma ile sahada. Elini yüreğine koy ve hazır ol. Sahada bir olmak kanımızda var."