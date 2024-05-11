Pendik Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligin son haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybeden Rize temsilcisi, 49 puanla averajla 8. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da sakatlığın ardından tedavilerine devam edilen Benhur Keser ve Laine kadroda yer alamayacak.
Tedavileri süren kaleci Gökhan Akkan, Emirhan Topçu, Casper Hojer ve Mithat Pala'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.
Son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamlayan yeşil-mavililer, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi, Çaykur Rizespor 5-1 kazanmıştı.