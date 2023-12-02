4. dakikada Zeqiri'nin ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Varesanovic'in ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunda, son anda ayak koyan Duarte'ye çarpan top kornere çıktı.

6. dakikada Deniz Türüç'ün pasında topu iyi kontrol eden Piatek, ceza sahasına içirdi. Piatek'in sert şutunda top ağlara buluştu: 0-1

12. dakikada sağ taraftan kazanılan faul atışında, Shelvey'in ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda, kaleci Volkan Babacan'in müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-1

17. dakikada Zeqiri'nin ceza yayı üzerindeki sert şutunda top kaleci Volkan Bababacan'dan döndü. Varesanovic, kontrol ettiği topu ağlara gönderdi: 2-1.

45. dakikada Zeqiri'nin ceza sahası içerisine ara pasında iyi hareketlenen Hojer'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

45+2. dakikada savunmadan çıkan Opoku, tek başına dört kişiyi geçtikten sonra ceza sahası içerisine girip sert vurdu. Top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 2-2

Mücadelenin ilk yarısı, 2-2 tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada sol taraftan ilerleyen Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Volkan Babacan soluna uzanarak topu kornere çeldi.

52. dakikada kazanılan köşe atışında Hojer'in ceza sahası içerisine ortasında, Mocsi ile savunmanın mücadelesinin ardından oyun devam ederken maçın hakemi Mert Güzenge VAR uyarısı ile pozisyonu izledi. Güzenge, pozisyonda penaltı olmadığına hükmederek karşılaşmayı hakem atışı ile devam ettirdi.

80. dakikada Dubois'nın sağdan ceza yayı üzerine yerden pasında, Abeid'in gelişine vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

85. dakikada kazanılan köşe atışında Lima'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında Hojer, kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı üzerinden Serdar Gürler'in gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çeldi. Opoku, önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de kaleci Gökhan Akkan, yatarak ayaklarıyla bir kez daha topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Benhur Keser, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra Zeqiri'ye pasını verdi. Bu futbolcunun dokunuşunda Pinchi, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan yatarak topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Shelvey ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Olawoyin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 3-2

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.