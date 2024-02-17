Kartal, Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Corendon Alanyaspor'a karşı ilk 11'de görev verdiği isimlerden Mert Müldür'ü yedek soyundururken bu oyuncunun yerine Jayden Oosterwolde'yi Çaykur Rizespor karşısında sahaya sürdü.

Deneyimli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor karşısında kalede Dominik Livakovic'i oynatırken, savunma dörtlüsünü Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Rade Krunic ve İsmail Yüksek yer alırken, hücumda Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic oynadı. İsmail Kartal, gol yollarında Edin Dzeko'ya görev verdi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Leonardo Bonucci, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Efekan Karayazı ve Michy Batshuayi'nin yanı sıra ara transfer döneminde yeniden sarı-lacivertlilere dönen Serdar Dursun ise yedek soyundu.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, Rize temsilcisi karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Fred ve Joshua King, maç eksiği olan Rodrigo Becao ile Nijerya Milli Takımı'yla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Bright Osayi-Samuel, kadroda yer almadı.

Çaykur Rizespor'da 4 değişiklik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları EMS Yapı Sivasspor maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Yeşil-mavili ekipte maç öncesi ısınmaya çıkan kaleci Gökhan Akkan, sakatlık yaşadı. Gökhan Akkan'ın yerine maçta kaleye Tarık Çetin geçti.

İlhan Palut ayrıca, Zeqiri, Varesanovic ve Gaich'in yerine Benhur Keser, Muammer Sarıkaya ve Minchev'e ilk 11'de görev verdi.

Çaykur Rizespor sahaya kalede Tarık Çetin, savunmada Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu ve Hojer, orta sahada Muammer Sarıkaya, Shelvey, Benhur Keser, Minchev, Olawoyin ve hücum hattında Akintola dizilişi ile çıktı.

Taraftarlardan maça büyük ilgi

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmaya her iki takımın taraftarı da büyük ilgi gösterdi.

Kendilerine ayrılan bölümleri tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Çaykur Rizespor, karşılaşmaya "Hayde Rize, ücretsiz kanser taraman için KETEM'e gel" pankartıyla çıktı.

Arda Kardeşler'den zemin kontrolü

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, maç öncesinde zeminin bozuk olması ve yağışın ardından ağırlaşması nedeniyle yardımcıları ile birlikte inceleme yaptı.

Arda Kardeşler, topun yerden sekmesi ve su birikintileri nedeniyle topun ilerlemesini inceledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Çaykur Rizespor'a iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nın zemininin iyileştirilmesiyle ilgili uyarıda bulunmuştu.