Casper, ürünlerinde kasım ayına özel indirimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Casper, teknolojik ihtiyaçları uygun fiyatlarla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Kasım ayına özel fırsatlar sunan Casper, Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda, monitörlerde ve aksesuarlarda yüzde 10’a varan indirimi, Casper VIA telefonlarda ise yüzde 15’e varan indirimi casper.com.tr adresinden sağlayacak.

Bilgisayar sektörünün gün geçtikçe gelişmesiyle, bilgisayar kullanıcıları daha yüksek performanslı cihazlara ihtiyaç duyuyor. Intel ve Nvidia gücünün bir araya geldiği Excalibur bilgisayarlar, performansıyla kullanıcıların sahip olmak istediği tüm özellikleri bir arada sunuyor.

Günlük yaşamlarında düzenli olarak mobil olan ve bilgisayarını aktif kullanan kişiler, Casper Nirvana bilgisayarlar sayesinde projelerini kolay şekilde takip ederken, zamanlarını da en verimli şekilde değerlendirebilecek. Kasım ayı boyunca casper.com.tr’de devam edecek kampanya, Excalibur ve Nirvana bilgisayar modellerine özel yüzde 10’a varan indirim sağlayacak.

Özgürlüğüne düşkün oyuncular için geliştirilen Excalibur, bütçe dostu fiyatıyla sınırsız oyun keyfini yaşamayı mümkün kılıyor. Güç ve kalitesinden ödün vermeyen Excalibur, ömür boyu performans garantisiyle performans kayıplarının önüne geçiyor ve cihaz ömrünü korumaya destek oluyor.

Rutin olarak yapılması gereken bakımları ücretsiz bir şekilde sağlayan Excalibur, bilgisayarlarda ömür boyu performans garantisi kapsamında hizmet veriyor. Son teknolojiyi takip eden üstün özelliklerinin yanı sıra üst düzey performans sunan Casper Nirvana ise ince ve hafif yapısı sayesinde mobil kullanımı son derecece etkili bir hale getiriyor. Modern tasarım ve teknolojiye sahip Casper Nirvana bilgisayarlar, şık ve ergonomik tasarımıyla farklı kullanıcı gruplarına hitap etmeyi başarıyor.

Casper VIA akıllı telefon modellerinde kasıma özel yüzde 15’e varan indirim

Casper VIA telefon modelleri, yaratıcılığın sınırlarını keşfederek mükemmelliği hedefleyen kişiler için en iyi seçenekleri sunuyor. Gelişmiş özellikler, yüksek performans ve kameralarda etkili kaliteye sahip olan Casper VIA telefon modelleri, kullanıcıların tüm beklentilerini karşılıyor.

Ürün ve fiyat dengesini en uygun şekilde koruyan Casper VIA telefonlar, performans ve kalitesiyle her kullanıcıya hitap etmeyi başarıyor. En yeni Android versiyonlarını barındıran Casper VIA telefon modelleri, yapay zeka destekli modelleriyle bir telefondan alınabilecek maksimum verimi kullanıcılarına deneyimletiyor.

Casper VIA, geniş renk seçenekleriyle, performans ve görünümden ödün vermek istemeyen kullanıcılar için en iyi seçeneklerini bir araya getirdi. Casper VIA X30 Plus, Casper VIA X30 ve Casper VIA M35 telefon modelleri, Kasım ayına özel olarak yüzde 15’e varan, Casper VIA tabletlerde ise yüzde 7’ye varan indirim avantajıyla casper.com.tr’de satışa sunulacak.